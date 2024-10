Surpreendente e decisivo: por que Bellingham pode ser Bola de Ouro?

Jude Bellingham comemora gol pelo Real Madrid (Foto: Thomas Coex/AFP)







Publicada em 27/10/2024 - 14:38

Jude Bellingham, meia do Real Madrid e da Seleção da Inglaterra, desponta como um dos grandes nomes para levar a Bola de Ouro 23-24. Além dele, a premiação entregue na próxima segunda-feira (28) também tem Rodri, do Manchester City, e Vini Jr., companheiro de time merengue, como favoritos ao prêmio.

O início de temporada fantástico na Espanha, com direito a gols decisivos e a tomada do protagonismo ofensivo com a ausência de Vini Jr., sustenta o caso do inglês para a honraria. O 2023-24 de Bellingahm foi tão impressionante, que ele chegou a alcançar marcas históricas de Zidane e Cristiano Ronaldo pelo Real Madrid.

A briga pela Bola de Ouro está mais acirrada do que nunca, e com isso, o Lance! separou três motivos que credenciam Jude a quebrar a escrita de 23 anos de jogadores ingleses longe da honraria.

BELLINGHAM BOLA DE OURO: INÍCIO APOTEÓTICO EM MADRI

No ano de estreia pelo Real Madrid, Jude Bellingham viveu um ano de "salto" na carreira. Após ser comprado do Borussia Dortmund, por cerca de 103 milhões de euros (R$ 543 milhões na cotação da época), o meia inglês deixou de ser um jogador acima da média para se tornar um super astro do futebol europeu. Os números comprovam isso.

BELLINGHAM EM 22/23: 14 gols e 6 assistências em 42 jogos

BELLINGHAM EM 23/24: 23 gols e 13 assistências em 42 jogos

"Surpreendente" é o adjetivo que melhor define a temporada do atleta. A esperança era pulsante, até pelo alto valor pago ao time aurinegro pela contratação, porém, é correto afirmar que Jude extrapolou todas as expectativas. Nos primeiros 13 jogos, ele alcançou a marca de 13 gols, o mesmo número de Cristiano Ronaldo em sua temporada de estreia pelo clube.

A comparação entre um meia de origem com o lendário atacante português é impressionante e só comprova o impacto do camisa cinco em Madri. Por muitas rodadas, o jogador foi artilheiro isolado de LA LIGA. Ele só perdeu o posto nas rodadas finais, quando o protagonismo no Real Madrid passou a ser compartilhado com Vini Jr, e terminou a competição com 19 gols.

Ao final da temporada, Jude também foi eleito o melhor jogador da temporada no Campeonato Espanhol, superando o brasileiro.

Bellingham comemora gol decisivo pelo Real Madrid, contra o Barcelona (Photo by Oscar Del Pozo / AFP)

ESTATÍSTICAS DE BELLINGHAM EM LA LIGA 23-24

28 jogos (27 como titular)

19 gols

6 assistências

90% no acerto de passes

1.7 passes decisivos por jogo

4.2 bolas recuperadas por jogo

BELLINGHAM BOLA DE OURO: O CRAQUE PARA MOMENTOS DECISIVOS

Em muitos momentos, Bellingham pareceu viver como o protagonista de um filme. Não importa o quão tarde a partida estivesse: se o Real Madrid estivesse atrás no placar, ou empatando um jogo, o "Belligol" apareceria nos acréscimos para desafogar os Blancos. Foi assim nos dois clássicos contra o Barcelona, no primeiro e no segundo turno de LA LIGA.

Na seleção inglesa a lógica foi a mesma. Com a corrida pela Bola de Ouro completamente indefinida, os campeonatos continentais ganharam muito impacto para a decisão, e Bellingham assumiu o protagonismo mais uma vez. De forma semelhante às atuações em Madri, ele apareceu para encaminhar a classificação da Inglaterra para as quartas de final da Eurocopa com um gol antológico de voleio aos 50 minutos do segundo tempo, contra a Eslováquia.

A campanha da Inglaterra não acabou da forma idealizada, porém, o camisa dez dos Três Leões foi um dos destaques no torneio em uma campanha finalista. Em uma briga tão acirrada, o fator decisão pode alavancar o caso de Bellingham ao prêmio.

ESTATÍSTICAS DE BELLINGHAM NA EUROCOPA

7 jogos (todos como titular)

2 gols

1 assistência

88% no acerto de passe

0.9 passes decisivos por jogo

3.9 bolas recuperadas por jogo

VEJA LISTA DE INDICADOS À BOLA DE OURO

⚽ Vinícius Júnior (Real Madrid)

⚽ Jude Bellingham (Real Madrid)

⚽ Hakan Çalhanoğlu (Inter de Milão)

⚽ Dani Carvajal (Real Madrid)

⚽ Rúben Dias (Manchester City)

⚽ Artem Dovbyk (Roma)

⚽ Phil Foden (Manchester City)

⚽ Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

⚽ Erling Haaland (Manchester City)

⚽ Mats Hummels (Borussia Dortmund)

⚽ Harry Kane (Bayern de Munique)

⚽ Toni Kroos (Real Madrid)

⚽ Ademola Lookman (Atalanta)

⚽ Emiliano Martínez (Aston VIlla)

⚽ Lautaro Martínez (Inter de Milão)

⚽ Kylian Mbappé (Real Madrid)

⚽ Martin Odegaard (Arsenal)

⚽ Dani Olmo (RB Leipzig)

⚽ Cole Palmer (Chelsea)

⚽ Declan Rice (Arsenal)

⚽ Rodri (Manchester City)

⚽ Antonio Rüdiger (Real Madrid)

⚽ Bukayo Saka (Arsenal)

⚽ William Saliba (Arsenal)

⚽ Federico Valverde (Real Madrid)

⚽ Vitinha (PSG)

⚽ Nico Williams (Athletic Bilbao)

⚽ Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

⚽ Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

⚽ Lamine Yamal (Barcelona)