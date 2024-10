Vini Jr. será o próximo Bola de Ouro? Especialistas opinam

Vini Jr. comemora gol contra o Borussia Dortmund, pela Champions League (Foto: Thomas Coex/AFP)







Escrito por Rafael Lopes , supervisionado por Marcio Dolzan • Publicada em 28/10/2024 - 09:12 • Rio de Janeiro

Vini Jr. é o grande favorito para ser coroado como melhor jogador do mundo nesta segunda-feira (28), na premiação da Bola de Ouro da France Football. A temporada de destaque no Real Madrid, marcada pelo brilho e pelo fator decisivo nas retas finais da Champions League e do Campeonato Espanhol, é o principal argumento que coloca o brasileiro à frente de outros nomes, como Rodri, do Manchester City, e Jude Bellingham, companheiro de time no Real.

Após 17 anos, desde que Kaká foi eleito o melhor jogador do mundo, o Brasil pode voltar a ter um Bola de Ouro. A expectativa é grande entre personalidades do esporte. Jogadores, treinadores e jornalistas analisaram as chances do brasileiro na premiação da Bola de Ouro, e o Lance! fez um compilado de opiniões. Confira!

Vini Jr. será o próximo Bola de Ouro?

DIEGO RIBAS - Ex-companheiro de time de Vini Jr. e comentarista esportivo

— Eu acredito e espero que ele vença a Bola de Ouro. É mais do que merecedor, nós acompanhamos a evolução, e eu pude acompanhar do primeiro jogo ao momento que ele vive hoje no Real Madrid. A postura tanto dentro quanto fora de campo credencia para levar esse reconhecimento individual.

— Vinícius Júnior está desempenhando muito bem. Está tendo uma postura (não só) como um jogador, mas como um ídolo, uma referência no futebol mundial com as atitudes que está tendo. Paralelo a isso uma performance extraordinária individual, conquistas de títulos coletivos — afirmou o ex-jogador, ao Lance!.

ANDREAS PEREIRA - Companheiro de Seleção Brasileira de Vini Jr. e jogador do Fulham

— Com certeza ele vai levar a Bola de Ouro. É um merecedor, um exemplo para dentro e fora de campo. O Brasil está torcendo por ele.

FILIPE LUIS - Treinador do Flamengo

— Todo mundo sabe que vai ser ele, merecido, conquistou tudo que conquistou sozinho. Ninguém deu nada de presente para ele. Ele saiu do lugar onde foi criado para ser o melhor jogador do mundo e do Real Madrid. O único recado que eu posso dar para ele é que ele não pare, que ele continue, que ele vá atrás de outra Bola de Ouro, que continue a ambição. Não é fácil tocar o céu e continuar lá, o mais difícil é permanecer lá. Ele tem que continuar com a mesma alegria que ele tem porque ele merece.

MARIO CORTEGANA - Jornalista especializado na cobertura do Real Madrid para o portal "The Athletic"

— Acho que ele é o grande favorito e o mais merecedor, porque foi o jogador mais decisivo dos campeões europeus (Real Madrid). A Champions League é o troféu que faz mais diferença para esse tipo de prêmio, especialmente quando não há Copa do Mundo. Além disso, ele também foi o mais decisivo em um time, não só isso, mas ele ganhou a Liga e também a Supercopa da Espanha, derrotando o Atlético de Madri na semifinal e o outro grande rival, o Barcelona, na final, com três gols. Há também sua evolução em geral, desde que chegou à Espanha, mas mesmo nesse período mais recente.

— Ele tem demonstrado de forma muito sustentada ter uma estrela especial para grandes momentos, especialmente na Liga dos Campeões. É o jogador mais jovem da história, superando Messi, em gols em duas finais da Liga dos Campeões, e depois também sendo contínuo, bastante contínuo no Campeonato Espanhol, marcando, dando assistência ou na Supercopa da Espanha. Se observarmos os dados dele, acho que contando os pênaltis, ele terminou a temporada com um gol, seja marcando, dando assistência ou forçando um pênalti, a cada menos de 90 minutos.

REGIS DUPONT - Repórter especial do L'Équipe

— Para mim, Vinícius é o favorito porque foi o melhor jogador do Real Madrid, o que é muito importante. Não sei se foi o melhor durante toda a temporada, mas durante os jogos da Liga dos Campeões, nos jogos mais importantes da Liga dos Campeões, foi o jogador mais decisivo.

— E sabemos como pode ser importante o Real Madrid, muito importante na história da Liga dos Campeões, muito importante também na história da Bola de Ouro. Então, como o jogador que mais evidencia o nível ofensivo no Real Madrid, é claro que é um favorito para a Bola de Ouro. E também é um jogador que está no topo mundial há alguns anos, que foi o segundo do Benzema há alguns anos e que hoje pode partilhar a luz com o Mbappé.