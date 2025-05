Após anunciar que estaria de saída do Liverpool, Trent Alexander-Arnold recebeu duras críticas do ídolo dos Reds, Jamie Carragher. O ex-jogador e atual comentarista da "Sky Sports" afirmou que, ao se transferir para o Real Madrid - provável destino do astro - o lateral estaria "sacrificando o amor e a idolatria" que os torcedores têm por ele.

Para o ex-defensor, que passou a carreira toda no Liverpool, Trent Alexander-Arnold perdeu o status de "um dos nossos" entre os fãs do Liverpool após a provável transferência para o Real Madrid. A situação seria ainda pior, pois o lateral estaria saindo de graça, deixando os Reds de mão vazia e sem um retorno financeiro em sua negociação.

- Ele perderá algo que tem agora, em termos do amor dos torcedores do Liverpool por ele. O fato de ele ser 'um deles' diminuirá. Mas isso, o amor dos fãs, é algo que ele sacrificou jogando pelo Real Madrid - afirmou a lenda dos Reds à Sky Sports.

Trent Alexander-Arnold passou a vida inteira defendendo o clube e, aos 26 anos, em vídeo publicado nas suas redes sociais, anunciou que não renovará seu contrato e buscará novos desafios na carreira. O jogador era um dos três astros do Liverpool que vivia um imbróglio sobre a renovação de contrato, sendo os outros dois: Virgil van Dijk e Mohamed Salah. Os dois últimos tiveram suas extensões encaminhadas, enquanto o lateral optou por não assinar.

Carragher criticou Alexander-Arnold, mas entendeu o lado do jogador

Para o ex-jogador do Liverpool, o movimento pela troca do Liverpool para o Real Madrid, apesar de ser ruim para o lado dos torcedores, para os atletas seriam um grande salto na carreira. Carragher criticou a ida do lateral para o clube espanhol, mas afirmou que negar o "maior clube do mundo" é uma decisão extremamente difícil.

- Alguns dirão: 'Jogar pelo Real Madrid não vale a pena'. Outros dirão: 'Você tem que jogar pelo Real Madrid, é o maior clube do mundo'. Você pode deixar de lado o que a torcida sente, é a sua carreira e você tem uma chance. Acho que nenhum torcedor do Liverpool pode negar que o Real Madrid é o maior clube do mundo - afirmou o ex-jogador.

Sobre o amor dos fãs, Carragher foi questionado se isso realmente importava para os jogadores. O lendário zagueiro afirmou que era importante, porém, nunca passou por uma situação parecida com Alexander-Arnold para poder medir os pesos na balança.

- Importava para mim, mas nunca estive nessa situação em que tivesse a opção de escolher um clube do calibre do Real Madrid. Algumas pessoas querem, em suas carreiras, jogar por alguns dos melhores clubes do mundo — e você olha para essa carreira e pensa: 'Uau — Liverpool e Real Madrid'. Na verdade, estou pensando na carreira de Xabi Alonso — Liverpool, Real Madrid e Bayern de Munique — alguns dos maiores clubes do mundo - completou o comentarista da Sky Sports.