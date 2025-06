Olheiro Lance!: cinco possíveis destinos para Jadon Sancho

Mais uma vez deixado de lado, uma vez que viu o Chelsea pagar pelo seu retorno ao Manchester United, Jadon Sancho voltará para a estaca zero em sua carreira. Antes visto como uma das grandes joias do futebol, o atacante de 25 anos não sabe em qual time jogará na próxima temporada. Neste sentido, o Lance! aponta potenciais destinos para o jogador.

Manchester United

(Foto: GEOFF CADDICK / AFP)

Destino mais óbvio, por ter contrato válido até o meio de 2026, Jadon Sancho retornará ao Manchester United na virada de junho para julho. Depois de ver seu empréstimo com o Chelsea acabar, o jogador voltará a ficar à disposição de Rúben Amorim. Fato é que o português e a diretoria dos Diabos Vermelhos já deixaram claro que não contam com ele.

Além do lado esportivo, Sancho tem alto salário no Manchester United, que passa por um corte de gastos. Neste sentido, se livrar de um jogador como ele é uma das prioridades no mercado. O clube estaria disposto a vendê-lo por cerca de 25 milhões de libras (R$ 188 milhões na cotação atual).

Borussia Dortmund

(Foto: Divulgação / Site Borussia Dortmund)

Clube em que teve mais sucesso na carreira, Jadon Sancho já foi emprestado pelo United recentemente ao Borussia Dortmund. Por lá, teve seu melhor desempenho nos últimos anos, contribuindo com três gols e três assistências em 21 jogos pelos aurinegros, sendo importante na caminhada até a final da Liga dos Campeões.

Fato é que as cifras pedidas pelo United são altas para os padrões do Borussia Dortmund, que já fez grande investimento ao assegurar a compra de Jobe Bellingham, irmão mais novo do astro do Real Madrid. Neste sentido, é improvável que um gasto alto seja feito novamente, com um empréstimo sendo o melhor dos caminhos.

Lyon

No mercado em busca de reforços, Jadon Sancho destoa como substituto imediato e ideal para a vaga deixada por Rayan Cherki, que se transferiu para o Manchester City. Com estilo de jogo parecido, o atacante inglês poderia atuar tanto pelo lado esquerdo do ataque, quanto pelo meio, revezando a posição com Thiago Almada.

Vilarreal

Segunda equipe com mais criações a partir de contra-ataques em toda a Europa, com 45, o Villarreal mira a janela de transferências com intuito de fazer algo parecido que o Bétis alcançou ao trazer Antony: uma breve mudança de patamar. Classificado para a Liga dos Campeões, a equipe espanhola quer se reforçar para desempenhar bem no principal torneio do continente, sendo Sancho uma boa oportunidade.

A equipe atualmente joga no esquema 4-4-2, com Sancho podendo ser utilizado pelo lado esquerdo, tendo liberdade de sobra para flutuar no meio e apoiar os atacantes Thierno Barry e Ayoze Perez.

Milan

Pronto para dar o próximo passo e voltar ao topo do futebol italiano, o Milan precisa de apenas uma peça para fechar o seu ataque. Atualmente composto por Rafael Leão, Christian Pulisic e Santiago Giménez, o clube italiano vê o lado direito ofensivo com fragilidade. Davide Bartesaghi vem sendo uma das opções, mas por ainda ter 19 anos, peca em momentos decisivos.

Pode pesar a favor de Sancho o fato do novo treinador, Massimiliano Allegri, gostar de jogar com dois meias mais centralizados atrás do atacante. Soma-se o fato também de que Tijjani Reijnders foi para o Manchester City, neste sentido, o setor ofensivo se encontra mais fragilizado que o normal.

