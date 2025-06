Seguindo o caminho do irmão, Jobe Bellingham vai para o Borussia

Tradição de família! Jobe Bellingham irá seguir os passos do irmão mais velho, Jude Bellingham, na Alemanha. Segundo informações do jornalista Fabrizio Romano, o Borussia Dortmund contratou a joia do Sunderland para a disputa do Mundial de Clubes. A competição começa neste mês, e o clube está no grupo do Fluminense.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ainda segundo Romano, o contrato foi assinado por 33 milhões de euros em taxa fixa, 5 milhões de euros em acréscimos para o Sunderland e cláusula de rescisão de 15%. Além do Borussia, o Frankfurt também estava interessado na contratação do jovem inglês.

continua após a publicidade

Diferente do irmão, Jobe chega ao clube alemão aos 19 anos, enquanto Jude vestiu a camisa amarela com apenas 17. O mais velho defendeu o Borussia de 2020 a 2023.

Jobe e Jude Bellingham em campanha da seleção da Inglaterra. (Foto: Divulgação/Instagram)

➡️Posição de Bellingham no Real Madrid vira incógnita; entenda

Aposta em novo sucesso

O reforço para o Mundial de Clubes é uma ideia da diretoria em repetir o sucesso da contratação do Bellingham mais velho, que se tornou ídolo do clube.

continua após a publicidade

Dois anos mais novo que o irmão badalado Jude, Jobe Bellingham foi revelado pelo Birmingham, mas se transferiu ao Sunderland em 2023. Por lá, o meia foi um dos protagonistas da equipe que conseguiu acesso à Premier League na temporada. Ao todo, foram quatro gols e três assistências em 43 jogos, o que rendeu ao jogador o prêmio de melhor jogador jovem da Championship.

Jogos do Borussia Dortmund na fase de grupos do Mundial

🌏 Fluminense x Borussia Dortmund

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo F)

📅 17 de junho, terça, às 13h (de Brasília)

🏟️ Nova Jersey

🌏 Mamelodi Sundowns x Borussia Dortmund

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo F)

📅 21 de junho, sábado, às 13h (de Brasília)

🏟️ Cincinnati

🌏 Borussia Dortmund x Ulsan

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo F)

📅 25 de junho, quarta-feira, às 16h (de Brasília)

🏟️ Cincinnati