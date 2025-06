Chelsea pagará multa para Sancho deixar o clube

Chegará ao fim a breve passagem de Jadon Sancho pelo Chelsea. O atacante, que tem contrato de empréstimo válido até o dia 30 de junho, deixará o clube londrino após uma temporada. Havia a possibilidade dos Blues exercerem sua compra, porém, a equipe fará o contrário, pagando cinco milhões de libras (R$ 38 milhões) para ele retornar ao Manchester United. A informação é do "The Athletic".

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A multa em questão é uma espécie de punição ao Chelsea, que tinha acertado uma obrigação de compra avaliada em 25 milhões de libras junto ao United (R$ 191 milhões). Fato é que Sancho não desempenhou como o esperado e não faz parte dos planos de Enzo Maresca para as próximas temporadas.

continua após a publicidade

Ao todo, Sancho somou 42 partidas pelo Chelsea, contribuindo com cinco gols e dez assistências. Apesar de não continuar no clube, o atacante conquistou o carinho dos torcedores, especialmente pelo gol marcado na final da Conference League, contra o Bétis, que garantiu o título inédito para a história dos Blues.

➡️ Irmão de Bellingham está a caminho do Borussia Dortmund, diz jornal

Jadon Sancho deixou futuro em aberto

Jadon Sancho, do Chelsea, em campo | Crédito: Mark Pain / Alamy Stock Photo

Ainda segundo o do "The Athletic", Sancho segue com mercado aquecido no futebol inglês e europeu, sem os clubes sendo divulgados. A expectativa é de que ele esteja disponível para negociações, já que é visto como carta fora do baralho de Rúben Amorim no United.

continua após a publicidade

Sancho, porém, ainda analisará as melhores opções para o próximo passo da carreira. Ao fim da partida contra o Real Bétis, pela Conference League, o jogador projetou seu futuro, dando a entender que ainda haveria definição por parte do seu estafe junto aos dirigentes do Chelsea.

— A partir de agora é quando vamos nos sentar com o clube para decidir sobre o próximo ano — disse brevemente.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.