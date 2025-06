Em meio à maior crise esportiva do Manchester United desde o rebaixamento em 1974, o ex-treinador Louis van Gaal fez duras críticas à gestão do clube. Em entrevista à emissora britânica "Sky Sports", o técnico holandês - que comandou os Red Devils entre 2014 e 2016 - afirmou que a falta de protagonismo dos treinadores nas decisões esportivas é o principal obstáculo para a recuperação da equipe.

- Quando o treinador não decide quais jogadores devem chegar, fica muito difícil. Penso que já disse isso antes, e continuo acreditando. Eles são um clube comercial, não um clube de futebol - disparou Van Gaal, de 73 anos, atualmente consultor do Ajax.

Manchester United vive crise futebolística

As declarações de Van Gaal ocorrem num momento delicado para o United. Após encerrar a temporada com uma decepcionante 15ª colocação na Premier League e perder a final da Europa League para o Tottenham, o clube de Old Trafford ficou fora de todas as competições europeias pela primeira vez em uma década.

Van Gaal no comando do Manchester United em 2016 (Foto: Oli Scarff/AFP)

Ainda assim, a diretoria optou por manter o técnico português Rúben Amorim no comando, apostando em um projeto de longo prazo. Para Van Gaal, o problema está enraizado na estrutura do clube. Em contrapartida, o ex-treinador citou o exemplo de Arne Slot, compatriota que acaba de assumir o Liverpool.

- Quando são outras pessoas a comprar jogadores, tens um problema. Precisas do conhecimento e da orientação do treinador, porque ele é quem vai treiná-los. Slot diz ao diretor esportivo que tipo de jogador ele precisa. Tomem atenção a isso - disse Van Gaal.

Diante do cenário, o United inicia a pré-temporada em busca de reformular o elenco. A única contratação confirmada até agora é a de Matheus Cunha, vindo do Wolverhampton por 73,5 milhões de euros (cerca de R$ 468,7 milhões). Já nomes como Rashford, Antony e Sancho estão cotados para sair.

