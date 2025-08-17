Olheiro Lance!: cinco nomes para substituir Colwill no Chelsea

Levi Colwill rompeu o ligamento cruzado anterior e está fora de grande parte da temporada 2025/26 do Chelsea, que retornou a UEFA Champions League e precisa de outra peça para rotação. Em entrevista coletiva, na última sexta-feira (15), o treinador da equipe, Enzo Maresca, revelou que solicitou a diretoria a contratação de um jogador para repor o zagueiro lesionado.

Por isso, o Lance! lista abaixo cinco possíveis jogadores que podem substituir Colwill na função de zagueiro central no sistema de Enzo Maresca. Vale ressaltar o modelo de contratação do Chelsea, que aposta em jogadores jovens e/ou com salário baixo.

Jan Paul van Hecke

Zagueiro do Brighton, Jan Paul van Hecke pode ser a reposição de Levi Colwill no Chelsea. Avaliado em 32 milhões de euros no Transfermarkt, o jogador holandês de 25 anos possuí características semelhantes ao inglês, com boa progressão de passe e de condução. Além da experiência na Premier League, os clubes possuem boa parceria em negociações; desde 2022, totalizaram seis transferências ou empréstimos.

Uma possível barreira com que evite a vinda do zagueiro holandês ao Chelsea, é uma briga antiga com o atacante João Pedro, reforço dos Blues para a temporada.

Jan Paul van Hecke em ação pelo Brighton na Premier League (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Taylor Harwood-Bellis

Mesmo com o rebaixamento do Southampton na temporada passada, Taylor Harwood-Bellis foi um dos destaques do time na temporada. Jovem, com 23 anos e com 1,88m, o zagueiro conta com experiência na Premier League e foi treinado por Enzo Maresca na base do Manchester City, o mesmo que aconteceu com Cole Palmer, Romeo Lavia, Jamie Gittens, Liam Delap e Tosin Adarabioyo. O jogador está avaliado em 22 milhões de euros no Transfermarkt.

Anthony Rouault

Uma opção mais barata seria a contratação do zagueiro Anthony Rouault, do Rennes. O jogador apresenta refino no passe e na progressão com a bola. Porém, não apresenta um grande desempenho defensivo, principalmente nos desarmes, um dos principais defeitos de seu jogo. O jogador francês está avaliado em 10 milhões de euros.

Mario Gila

Com experiência na Champions League, o espanhol Mario Gila, de 24 anos, pode ser uma alternativa para substituir Colwill nesta temporada. Titular na Lazio, o zagueiro conta com grandes qualidades de passe e boa técnica defensiva, principalmente nos desarmes. Pelo fato de ser um dos principais jogadores defensivos da equipe italiana, Gila talvez não aceite a função de reserva no Chelsea, mas pode ser um passo à frente na carreira.

Alexsandro Ribeiro

Recém-convocado pela Seleção Brasileira, Alexsandro Ribeiro, do Lille, também pode se encaixar no sistema defensivo de Enzo Maresca. Mesmo com a idade acima dos 25 anos (26), o zagueiro pode ser uma alternativa barata e eficiente ao Chelsea, mesmo que seja apenas por uma temporada. O jogador está avaliado em 20 milhões de euros no Transfermarkt.

Alexsandro Ribeiro, Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

