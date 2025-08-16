Chelsea x Crystal Palace: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Premier League
Confira todas as informações do confronto válido pela primeira rodada do Campeonato Inglês
Chelsea e Crystal Palace se enfrentam neste domingo (17), às 10h (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres (ING), em jogo válido pela primeira rodada da Premier League. O confronto terá transmissão da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Os Blues chegam com muita moral para o confronto. Apesar de um 2024/25 oscilante, a equipe ergueu o troféu da Conference League, garantiu vaga na Champions, e de quebra, conquistou o Mundial de Clubes entre junho e julho. O bom desempenho recente deve impulsionar a estreia da equipe de Enzo Maresca diante dos Eagles.
Porém, o confronto de londrinos também tem as Águias em um momento histórico. O time de Oliver Glasner, na última jornada, conquistou a FA Cup, e abriu a temporada com o título da Supercopa da Inglaterra, conquistado no último domingo sobre o Liverpool de Arne Slot. Nomes como Eze, Mateta e o goleiro Dean Henderson devem continuar sendo os pilares do elenco para 2025/26.
Tudo sobre o jogo entre Chelsea e Crystal Palace (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Chelsea x Crystal Palace
1ª rodada - Premier League
📆 Data e horário: domingo, 17 de agosto de 2025, às 10h (de Brasília)
📍 Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️ Arbitragem: Darren England (árbitro); Ian Hussin e Akil Howson (auxiliares); Michael Salisbury (quarto árbitro)
📺 VAR: James Bell e Adam Nunn
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵🔵 Chelsea (Técnico: Enzo Maresca)
Robert Sánchez; Reece James, Tosin Adarabioyo, Trevoh Chalobah e Marc Cucurella; Enzo Fernández e Moisés Caicedo; Pedro Neto, Cole Palmer e Jamie Gittens; João Pedro
❌ Desfalques: Levi Colwill, Roméo Lavia, Benoit Badiashile e Wesley Fofana (lesionados); Nicolas Jackson (suspenso)
🔵🔴 Crystal Palace (Técnico: Oliver Glasner)
Dean Henderson; Chris Richards, Maxence Lacroix e Marc Guéhi; Daniel Muñoz, Adam Wharton, Will Hughes e Tyrick Mitchell; Ismaila Sarr, Jean-Philippe Mateta e Eberechi Eze
❌ Desfalques: Daichi Kamada, Eddie Nketiah, Cheick Doucouré e Chadi Riad (lesionados)
