Dono do Valladolid, time rebaixado com rodadas de antecedência na Espanha, Ronaldo Fenômeno foi comparado ao diabo pelos torcedores do clube. As críticas aconteceram às vésperas do duelo frente ao Getafe, no último dia 4, quando foi realizado o tradicional dia dos fãs da equipe.

Depois de se aposentar como jogador, Ronaldo seguiu no ramo do esporte, se tornando um empresário. Sua primeira grande aquisição aconteceu em 2019, quando comprou o Valladolid. Apesar da expectativa quando o campeão do mundo pelo Brasil assumiu o controle, o conto de fadas se tornou um verdadeiro pesadelo.

— Ronaldo é um dos melhores jogadores na história do futebol, ninguém tem dúvida disso. Ele é também um dos piores de clubes de todos os tempos. Pode perguntar para qualquer torcedor do Valladolid. Antes ele era visto como um Deus, agora é como se fosse o diabo — disse Mario Puertas, presidente de uma torcida do clube.

Ronaldo não aparece em um jogo do Valladolid há seis meses. A ausência é reflexo da má fase, uma vez que, como mesmo disse Mario Puertas, a ida dele ao local poderia causar tumulto. Cartazes com ofensas ao brasileiro passaram a serem rotineiros nas últimas partidas da equipe.

— Esse é o pior Valladolid a história, então se ele vier (ao estádio), seria um grande problema. Eu não estou falando de violência, mas muitos protestos — comentou o torcedor.

Valladolid caminha para ter uma das piores campanhas de La Liga

Os números comprovam a fala do torcedor que apontou o atual Valladolid como um dos piores da história. São apenas 16 pontos em 33 jogos, o que coloca a equipe na terceira posição de pior campanha de todos os tempos em La Liga. A equipe de Ronaldo Fenômeno fica atrás apenas do Gijon (1997/98), que somou 13 pontos, e do Logrones (1995/96), que teve 15. Restam apenas cinco rodadas para o fim da temporada.

A gestão de Ronaldo no Valladolid consiste em altos e baixos. Somando a atual, são sete temporadas do brasileiro frente ao clube. Em duas delas, sem contar 2024/25, acabou rebaixado para a segunda divisão espanhola. O melhor desempenho foi em 2019/20, quando terminou em 13º de La Liga.