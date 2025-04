Lateral do Valladolid agride companheiro em banco de reservas 

Na La Liga, o Real Valladolid, último da tabela de classificação, vive um momento complicado na temporada. Com 16 pontos em 30 jogos, a crise toma conta do ambiente e do elenco. Neste domingo (6), dois jogadores do clube trocaram agressões sentados no banco ainda no banco de reserva.

O clube em que o ex-jogador Ronaldo Fenômeno é sócio-majoritário enfrentou o Getafe e perdeu a partida por 4 a 0. Enquanto o jogo ainda rolava, o lateral Luis Pérez e Juanmi Latasa trocaram socos que acabaram sendo flagaradas pelas câmeras de transmissão.

Após o episódio, uma grande discussão foi flagrada entre os jogadores do Valladolid mostrando que Latasa não reagiu e parado após os socos. O lateral-direito, logo em seguida. saiu de campo e voltou aparentemente abatido.

A situação do Valladolid na La Liga

O time espanhol se encontra isolado na última colocação do campeonato, o time que estaria perto seria o Las Palmas que se encontra 10 pontos na frente. Ele possui 14 pontos a menos que o primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Alavés. Desde 2019, este pode ser o terceiro rebaixamento do clube, quando Ronaldo Fenômeno conquistou parte majoritária do time.

Protesto dos torcedores

O desempenho da equipe vem tirando a paz dos torcedores que, após a derrota para o Athletic Bilbao por 7 a 1, se revoltaram pedindo o reembolso dos ingressos ao clube, que negou. Ação foi organizada pela Federación de Peñas del Real Valladolid, torcida do clube.