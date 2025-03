Real Valladolid, time de Ronaldo, contrata ex-Vasco

O lateral-esquerdo Henrique, criado nas categorias de base do Vasco, foi anunciado como o novo reforço do Real Valladolid. O jogador de 30 anos, que estava livre no mercado, assinou contrato válido até o fim da temporada. Ele estava sem clube desde sua saída do Lyon em agosto de 2024, chegou a fazer exames médicos pelo Nantes, poucos dias depois de deixar o clube francês, mas foi reprovado.

Destaque na base do Vasco, Henrique se profissionalizou aos 19 anos, em 2013, e só foi deixar o clube no início de 2021. Foram 186 partidas, um gol e sete assistências. Com a camisa do Cruz-Maltino, o lateral-esquerdo conquistou o Campeonato Carioca nos anos de 2015 e de 2016.

Atualmente, o Valladolid tem apenas 16 pontos em 26 jogos e se encontra na lanterna do Campeonato Espanhol. O clube está caminhando a passos largos para mais um rebaixamento em La Liga. A distância para o Las Palmas, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, é de oito pontos.

Ronaldo, presidente e proprietário do Real Valladolid

Ronaldo Fenômeno é dono do clube espanhol desde outubro de 2018, quando gastou 30 milhões de euros (cerca de R$ 141 milhões, na cotação da época) para comprar 51% das ações. Nos anos seguintes, ele fez novos aportes e aumentou a participação para 82%.

No ano passado, Ronaldo confirmou publicamente a intenção de vender o clube e, inclusive, revelou já ter recebido propostas. Dentre as empresas interessadas, a construtora INEXO, com sede na própria cidade de Valladolid, fizeram uma proposta de 28,7 milhões de euros (R$ 160 milhões) por 66% das ações do ex-jogador.

