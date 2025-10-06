Odegaard sofre lesão ligamentar no joelho e preocupa o Arsenal

O Arsenal anunciou, nesta segunda-feira (5), mais uma lesão sofrida pelo capitão Martin Odegaard. Desta vez, a recuperação pode ser mais complicada, já que o meia teve uma contusão no ligamento colateral medial de seu joelho esquerdo. Inclusive, Odegaard precisou ser cortado da lista de convocados da Noruega para a Data Fifa e não tem prazo imediato para retornar aos gramados.

Odegaard se lesionou durante a vitória do Arsenal contra o West Ham por 2 a 0 no último sábado (4), pela Premier League, e precisou ser substituído com apenas 30 minutos de jogo. No dia seguinte, os Gunners emitiram um comunicado, informando que seu capitão estará fora dos compromissos da Noruega pelas Eliminatórias, mas não definiu prazo de retorno:

"Martin será reavaliado e tratado por nossa equipe médica no CT durante a Data Fifa, com o foco em tê-lo de volta aos gramados o mais rápido possível", divulgou o Arsenal.

Haaland e Odegaard se abraçam na comemoração do gol da Noruega sobre a Itália, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo (Foto: Lise Åserud/AFP)

Odegaard passa por dificuldades físicas nesta temporada

O duelo contra o West Ham não foi o primeiro em que Martin Odegaard precisou deixar o campo de jogo antes do intervalo. O norueguês também foi substituído na primeira etapa contra o Leeds United e o Nottingham Forest. Além disso, Odegaard só completou 90 minutos em apenas duas ocasiões em 2025/26. Com a nova contusão, o meia estará fora da Data Fifa pela Noruega, que enfrentará Israel pelas Eliminatórias e a Nova Zelândia, em amistoso.

