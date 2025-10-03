Mikel Arteta elogia brasileiro do Arsenal: ‘Fundamental’
Jogador é peça fundamental na equipe dos Gunners
- Matéria
- Mais Notícias
Técnico do Arsenal, Mikel Arteta elogiou a qualidade do zagueiro Gabriel Magalhães por conta dos recentes desempenhos do brasileiro. Em coletiva, o treinador foi questionado sobre a importância do jogador, que é peça fundamental no sistema defensivo, mas também decisivo no ataque.
Relacionadas
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
- Isso é uma parte fundamental de um zagueiro central, dominar as duas áreas e ele faz isso como ninguém. Essa é a alegria de tê-lo no time.
Na última rodada da Premier League, Gabriel Magalhães marcou o gol da vitória do Arsenal sobre o Newcastle. Com isso, o brasileiro se tornou o zagueiro com mais gols marcados (18) desde a sua estreia no Campeonato Inglês, em 2020.
As boas atuações de Gabriel Magalhães no Arsenal têm lhe rendido convocações para a Seleção Brasileira. O defensor foi um dos titulares de Carlo Ancelotti no duelo contra o Chile e foi chamado novamente para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão, na Data Fifa de outubro.
Gabriel Magalhães é peça fundamental do Arsenal
Contratado em 2020, Gabriel Magalhães assumiu a titularidade após sua contratação junto ao Lille e é uma das lideranças do atual elenco. O brasileiro já conquistou uma Supercopa da Inglaterra e sonha com novos troféus com os Gunners.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias