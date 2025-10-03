menu hamburguer
Mikel Arteta elogia brasileiro do Arsenal: ‘Fundamental’

Jogador é peça fundamental na equipe dos Gunners

João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/10/2025
14:55
Técnico do Arsenal, Arteta abraça Gabriel Magalhães após vitória sobre o Newcastle, na Premier League
imagem cameraTécnico do Arsenal, Arteta abraça Gabriel Magalhães após vitória sobre o Newcastle, na Premier League (Foto: Andy Buchanan/AFP)
Técnico do Arsenal, Mikel Arteta elogiou a qualidade do zagueiro Gabriel Magalhães por conta dos recentes desempenhos do brasileiro. Em coletiva, o treinador foi questionado sobre a importância do jogador, que é peça fundamental no sistema defensivo, mas também decisivo no ataque.

- Isso é uma parte fundamental de um zagueiro central, dominar as duas áreas e ele faz isso como ninguém. Essa é a alegria de tê-lo no time.

Na última rodada da Premier League, Gabriel Magalhães marcou o gol da vitória do Arsenal sobre o Newcastle. Com isso, o brasileiro se tornou o zagueiro com mais gols marcados (18) desde a sua estreia no Campeonato Inglês, em 2020.

As boas atuações de Gabriel Magalhães no Arsenal têm lhe rendido convocações para a Seleção Brasileira. O defensor foi um dos titulares de Carlo Ancelotti no duelo contra o Chile e foi chamado novamente para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão, na Data Fifa de outubro.

Gabriel Magalhães é peça fundamental do Arsenal

Contratado em 2020, Gabriel Magalhães assumiu a titularidade após sua contratação junto ao Lille e é uma das lideranças do atual elenco. O brasileiro já conquistou uma Supercopa da Inglaterra e sonha com novos troféus com os Gunners.

Gabriel Magalhaes autor do gol da vitória na partida entre Newcastle e Arsenal pela Premier League (Foto: Andy Buchanan / AFP)
Gabriel Magalhaes celebra gol da vitória do Arsenal sobre o Newcastle pela Premier League (Foto: Andy Buchanan/AFP)<br>

