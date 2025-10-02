Martinelli comemora convocação e gols pelo Arsenal: ‘Fase especial’
Atacante brasileiro marcou três gols nos últimos quatro jogos
Com gol de Gabriel Martinelli, Arsenal venceu o Olympiacos por 2 a 0 pela segunda rodada da fase de liga da Champions League, nesta quarta-feira (1º), no Emirates Stadium, em Londres (ING). Na partida, o atacante foi decisivo aos Gunners e marcou pela terceira vez nos últimos quatro jogos. Com boa fase e convocação a Seleção Brasileira, o jogador vive momento especial.
Boa fase de Martinelli
Na estreia da Champions League, contra o Athletic Bilbao, Martinelli foi eleito o melhor em campo, com gol e assistência após entrar na segunda etapa. Além disso, marcou um golaço no empate dos Gunners contra o Manchester City, pela Premier League.
Nesta quarta-feira (1°), contra o Olympiacos, precisou apenas de 12 minutos para abrir o placar na partida, ao empurrar a bola para as redes após jogada de Gyokeres. O brasileiro exaltou o momento vivido e falou sobre a convocação para a Seleção Brasileira.
— Realmente está sendo um bom momento que estou vivendo, e estou tentando aproveitar ao máximo essa fase especial. Tudo que vem acontecendo é fruto de muito trabalho e dedicação, e quando as coisas acontecem temos que tentar manter o ritmo e a concentração para continuar fazendo dar certo. Fico feliz pelo gol marcado, por ajudar mais uma vez a nossa equipe e por conseguirmos manter os 100% de aproveitamento na Champions. Nosso último jogo, contra o Newcastle, foi uma batalha, e conseguimos uma vitória importante que nos deu um gás a mais — iniciou o jogador.
— Fico feliz por mais uma convocação para a Seleção Brasileira, que é sempre um sonho e um desejo. Representar o meu país é motivo de orgulho, então busco dar meu máximo sempre. Sabemos que estamos perto da Copa do Mundo, então estar na lista é importante e é consequência de um bom trabalho no clube. Espero poder retribuir a confiança do treinador nos próximos amistosos — completou Gabriel Martinelli.
Números de Gabriel Martinelli contra o Olympiacos
⌛ 73 minutos em campo
⚽ 1 gol
👟 37 ações com a bola
✅ 63% de acerto nos passes (10/16)
❌ 16 posses perdidas
🔪 4 duelos pelo chão
O que vem por aí?
Agora, o Arsenal recebe o West Ham, no próximo sábado (4), às 11h (de Brasília), pela sétima rodada da Premier League.
