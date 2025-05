Atlético de Madrid chega a acordo para contratar campeão europeu

O Atlético de Madrid está perto de fechar a contratação do meio-campista Álex Baena, segundo o canal local "El Chiringuito". O jogador do Villarreal é um antigo sonho da diretoria colchonera, e chegou a ter seu nome ligado a um movimento na janela do inverno europeu.

A transação deve custar em torno de 55 milhões de euros (R$ 346,5 milhões na cotação atual). Baena também esteve listado no Manchester United e é alvo de interesse da Arábia Saudita, mas o desejo por ganhar espaço na seleção da Espanha deve influenciar na permanência em solo ibérico.

O veloz armador foi revelado nas categorias de base do Submarino Amarelo, e chegou a atuar por uma temporada emprestado ao Girona antes de ganhar espaço de vez no clube. Desde a temporada 2022/23, Álex passou a ser amplamente utilizado, e o bom futebol chegou a lhe render espaço com a Espanha.

Diego Simeone, do Atlético de Madrid, será avô pela primeira vez

Pela Fúria, o atleta foi convocado para a disputa da Eurocopa de 2024, e entrou em dois jogos como suplente, somando 25 minutos em campo e fazendo parte da campanha do tetra continental. Na Nations League, foi importante na campanha até aqui invicta dos comandados de Luis de la Fuente, e balançou as redes em lindo gol de falta contra a Sérvia, em outubro do último ano.

🌎 Atlético de Madrid vai ao Mundial

O reforço de Baena deve ser concretizado antes do começo do Mundial de Clubes. A diretoria deve acelerar pelo jogador, que pode ser relacionado para a disputa nos Estados Unidos, entre junho e julho. O Atlético está no grupo B, com PSG, Seattle Sounders e o Botafogo.

