Ex-Internacional entra na mira do Atlético de Madrid, diz jornal

O volante Johnny Cardoso, ex-Internacional, entrou na lista de alvos de contratações do Atlético de Madrid. Segundo o jornal "Marca", da Espanha, o jovem de 23 anos, que está atualmente no Real Betis, impressionou a comissão técnica do Atleti no último confronto entre as equipes no Metropolitano, em partida válida pela 37ª rodada de La Liga neste dominho (18). O jornal destaca que o brasileiro virou prioridade para preencher a posição de meio de campo para a próxima temporada no Atlético de Madrid.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Segundo o "Marca", a Diretoria de Futebol do Atlético de Madrid entende que, se o objetivo é construir um time com presente e futuro, a opção por Johnny Cardoso se encaixa muito bem no projeto. Por um lado, porque em apenas uma temporada e meia no Betis, ele já demonstrou qualidades próprias de um volante de equipe grande. Por outro, porque aos 23 anos, ele representa um reforço com projeção para estar presente no elenco do Atleti por praticamente uma década.

continua após a publicidade

Ex-Internacional, Johnny renovou seu contrato recentemente com o Real Betis até 2030. Mesmo com a longa duração restante, a diretoria do Atlético de Madrid confia na necessidade do time de Sevilha fazer caixa, independente do resultado da final da Conference League que acontece na próxima quarta-feira (28).

Tottenham também está de olho em Johnny Cardoso

Johnny, alvo do Atlético de Madrid e Totenham, em ação no duelo entre Fiorentina e Real Betis, pela Europa League (Foto: Reprodução/Instagram)

De acordo com o "Marca", o Tottenham tem prioridade na compra de Johnny, ex- Internacional. O clube inglês pode tentar contratá-lo por 25 milhões de euros entre os dias 20 de junho e 10 de julho. A multa rescisória de Johnny com o Real Betis é de 80 milhões de euros.

continua após a publicidade

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.