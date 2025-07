Anunciado pelo Al-Nassr nesta semana, o técnico português Jorge Jesus assume seu novo clube na Arábia Saudita após deixar o rival Al-Hilal em maio. A troca de comando entre dois dos principais times do país impactou diretamente no mercado de treinadores ao redor do mundo. O "efeito cascata" alterou, por exemplo, a lista dos maiores salários entre os comandantes de clubes do planeta.

Enquanto treinava o ex-clube de Neymar, Jorge Jesus estava entre os dez maiores salários e tinha vencimentos anuais próximo dos R$ 78 milhões. Agora, aceitou uma proposta mais de 40% menor do que tinha no clube anterior. Por isso, deixou o top dez e viu o novo técnico do Al-Hilal, Simone Inzaghi, deixar a Inter de Milão e acertar um novo contrato que o colocou como o segundo treinador mais bem pago do mundo.

Outra mudança foi a saída de Stefano Pioli, que estava no Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, e foi demitido antes da chegada de Jesus. Outro italiano da lista é Carlo Ancelotti, que já figurava no top dez no começo do ano pelo salário que recebia no Real Madrid, mas aumentou ainda mais o valor quando foi contratado pela CBF para assumir a Seleção Brasileira.

Após a demissão de Pioli, a lista do top dez abriu espaço para a entrada de dois novos nomes, que estão empatados. Unai Emery, espanhol que treina Aston Villa, da Inglaterra, e o francês Laurent Blanc, que comanda mais um cube saudita, o Al-Ittihad. No total, são quatro clubes da Premier League entre os dez que melhor pagam os treinadores, enquanto três técnicos da Liga Saudita aparecem no levantamento.

O levantamento reúne informações do site Front Office Sport e do Give Me Sport, especializado em finanças e salários de atletas. Vale ressaltar que os valores podem sofrer variações por conta do câmbio.

Ancelotti está no top dez de técnicos mais bem pagos do mundo. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Veja a lista dos técnicos mais bem pagos do mundo