Ex-companheiro de CR7 no Manchester United, Louis Saha vem obtendo grande sucesso em sua carreira pós-futebol. Hoje aposentado, o francês investiu seu tempo para se tornar referência no mercado de atletas e celebridades. Atualmente com 46 anos, já superou a fortuna de Cristiano Ronaldo e atingiu o status de bilionário.

De acordo com o jornal "Daily Mail", o empreendimento de Saha, voltado para consultoria de esportistas e celebridades, é avaliado em 5,1 bilhões de euros (R$ 31 bilhões). Com o valor estipulado, o francês supera Cristiano Ronaldo, que segundo a "Forbes", tem fortuna estimada de 800 milhões de dólares (R$ 4,5 bilhões).

A empresa, entitulada de "AxisStars", foi fundada por Saha ao lado da inglesa Kate Hamer. São mais de 500 clientes, com o objetivo de gerir carreiras e realizar conexões entre figuras públicas com empresários de confiança.

— Ainda recebo pedidos de conselhos por diferentes pessoas diariamente. Por exemplo, meu agente me ligou para dizer que tem um jogador francês talentoso que ele quer trazer para a Inglaterra, e me perguntou como criar um programa de treino específico. Eu o coloquei em contato com as pessoas com as quais eu costumava trabalhar. Esse é o tipo de jogador que poderia se juntar à Axis e, então, procurar por um treinador pessoal na região dele — explicou Saha ao "The Guardian" em 2017.

Em sua época como jogador, Saha foi um dos nomes de mais longevidade do futebol inglês no início do século. Além do Manchester United, defendeu as cores de times como Tottenham, Everton e Newcastle. Pela França, disputou a Copa do Mundo de 2006. Ele se aposentou em 2013, aos 35 anos.

A questão física foi um dos principais motivos para sua aposentadoria. Ainda ao "The Guardian", Saha utilizou o exemplo de CR7 para afirmar que gostaria de seguir como jogador de futebol.

— Obviamente, se eu tivesse toda a sorte do mundo e jogasse a quantidade de jogos que Cristiano Ronaldo jogou, por exemplo, que nunca se machuca e conseguiu contratos melhores por causa de seus sucessos, eu nem estaria pensando em tudo isso (de empresas). Na minha má sorte, tive sorte, porque agora vi o panorama geral e tenho a oportunidade de realmente ajudar — explicou.