O Liverpool está prestes a se consagrar campeão da Premier League. Antes da 32ª rodada, o time tem 73 pontos, e é seguido pelo Arsenal, segundo colocado, com 62 pontos. O Lance! explica as possibilidades e responde quando o Liverpool pode ser campeão a seguir.

O Liverpool entra em campo neste domingo (13) em casa contra o West Ham, em partida válida pela 32ª rodada da Premier League. Se ganhar, chega a 76 pontos. Já o Arsenal joga no sábado (12), também em casa, contra o Brentford.

Quando o Liverpool pode ser campeão?

O Liverpool pode ser campeão no próximo domingo (20), na 33ª rodada do campeonato inglês. Para isso, os Reds precisam vencer os dois próximos jogos, contra West Ham em casa e Leicester fora. Além disso, o Arsenal só pode fazer um ponto nos dois próximos confrontos. Os adversários do Arsenal nessas duas rodadas são Brentford, em casa, e Ipswich Town, fora.

Se essa possibilidade se concretizar, o Liverpool chega a 79 pontos em 33 jogos, enquanto o Arsenal fica com 63 pontos. Com cinco partidas restantes, o máximo que os Gunners poderiam somar são 15 pontos, chegando a 78 no total.

Dessa forma, Arne Slot pode fazer história no próximo domingo (20) ao se tornar o segundo técnico campeão da Premier League pelo Liverpool na história. A primeira vez que os Reds foram campeões da Premier foi na temporada 2019-20, sob o comando de Jürgen Klopp. Na ocasião, o time fez 99 pontos.

O Liverpool já foi campeão inglês 19 vezes, mas apenas uma na era moderna da Premier League.

Liverpool na temporada

Na atual edição da Premier League, o Liverpool tem 73 pontos em 31 rodadas, representando um aproveitamento de 78%. O time não sentiu falta do lendário Jürgen Klopp na primeira temporada sem o alemão na liga inglesa, e, Arne Slot, treinador holandês que veio do Feyenoord, rapidamente transmitiu suas ideias aos jogadores do elenco.

Arne Slot, treinador de Mohamed Salah no Liverpool (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Mohamed Salah é o principal destaque do clube na temporada, sendo cotado para a Bola de Ouro. O atacante egípcio tem 27 gols e 17 assistências na competição, e é peça fundamental na equipe de Slot. O contrato de Salah expira no meio do ano, porém ele acertou a renovação até 2027 na sexta-feira.

Na Champions League, contudo, o torcedor do Liverpool viu o sonho da conquista indo embora ao ver o time sendo eliminado nas oitavas de final contra o Paris Saint German, nas cobranças de pênalti. Os ingleses tiveram a melhor campanha da competição na fase de liga, mas foram barrados pela boa fase que vive o time francês.