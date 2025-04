‘Ele é bom para o Real Madrid’: diz agente de jogador do Liverpool

Em entrevista ao jornal "Marca", José Fortes, agente de Ryan Gravenberch, elogiou o potencial do meio-campista do Liverpool e vinculou o jogador ao Real Madrid, mencionando um suposto interesse do clube espanhol no holandês.

- Ele é bom o suficiente para o Real Madrid. Adoraríamos que ele jogasse por eles, mas o Liverpool pediria muito dinheiro - disse o empresário português.

Fortes afirmou que o Real estava de olho em Gravenberch anteriormente, mas que agora seria "impossível".

Desempenho de Gravenberch pelo Liverpool

Gravenberch chegou ao Liverpool na janela de verão europeu de 2023, vindo do Bayern de Munique, em uma negociação de 40 milhões de euros (cerca de R$ 213 milhões).

Na temporada 2024/25, o holandês se firmou como peça importante no elenco dos Reds. Ele é o terceiro jogador com mais minutos em campo (3.687) e divide com Virgil van Dijk a quarta colocação entre os atletas com mais partidas disputadas (43).

Desde a chegada do técnico Arne Slot, Gravenberch ganhou protagonismo, contrastando com o período sob o comando de Jürgen Klopp, em que teve apenas 26 jogos e foi titular em 12 deles durante a temporada 2023/24.

