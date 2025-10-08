Artilheiro e o principal destaque do Bayern de Munique, o atacante Harry Kane abriu o jogo sobre um possível retorno à Premier League, onde passou grande parte da carreira e viveu momentos notáveis. Com os Bávaros em grande fase e liderando a Champions League e a Bundesliga, o centroavante não vê uma volta à Inglaterra como prioridade.

— Em termos de Premier League, não sei. Se tivesse me perguntado quando eu fui para o Bayern, teria dito que voltaria com certeza. Agora se passaram alguns anos e diria que (a vontade de voltar) diminuiu um pouco, mas não diria que nunca mais voltaria — disse Harry Kane.

Contratado pelo Bayern em 2023, Kane possui contrato com a equipe alemã até junho de 2027. Com pouco mais de um ano e meio para o fim do contrato do atacante, os Bávaros dão sinais de que devem iniciar conversas por uma renovação nos próximos meses. O inglês comentou sobre o processo e o desejo de permanecer no Campeonato Alemão.

— Em termos de ficar lá por mais tempo (no Bayern), eu consigo imaginar isso. Ainda não tive essas conversas com o Bayern, mas, se surgirem, estou disposto a ter uma conversa honesta. Obviamente, depende de como as coisas serão no próximo ano e o que conquistaremos juntos. Estamos em um momento fantástico e não penso em mais nada agora — afirmou.

Harry Kane em crescente evolução após ida ao Bayern de Munique

Harry Kane comemora gol marcado pelo Bayern sobre o Frankfurt, pela Bundesliga (Foto: Daniel Roland/AFP)

Desde que chegou no Bayern de Munique, Harry Kane assumiu o protagonismo da equipe e é o grande goleador do elenco, tendo marcado 103 gols em 106 partidas. Além de balançar as redes com frequência, o centroavante já contribuiu com 29 assistência em pouco mais de dois anos no clube e encerrou o jejum de títulos ao vencer a Bundesliga 2024/25 e a Supercopa da Alemanha 2025.

Kane acredita, inclusive, que se tornou um jogador melhor no Bayern por ver as partidas de uma forma que nunca havia visto antes. Camisa 9 que atua como meia-armador em diversos momentos dos jogos, ele enfatizou estar "totalmente comprometido" com o clube alemão e o nível que atingiu sob o comando de Vincent Kompany.

— Ganhar um título me deu motivação para fazer mais. Meus números são 11 km por jogo, muita corrida em alta velocidade. Às vezes, quando estou revendo os jogos, fico mais ansioso para ver um desarme ou minhas ações defensivas do que ver meus gols. Não sei se isso significa que estou um pouco entediado dos meus gols ou se gosto da parte de defesa também, mas tem sido agradável.

