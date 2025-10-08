O atacante brasileiro do Real Madrid, Vinicius Jr, voltou a ser convocado para a Seleção Brasileira, agora sob comando de Carlo Ancelotti. Mesmo voltando para a Amarelinha, o jogador acabou sendo desvalorizado no mercado de transferências, confira os detalhes com o Lance!.

Eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa em 2024, o camisa 7 do Real Madrid chegou a valer um total de 200 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão na cotação atual). Na temporada em que levou o prêmio de melhor futebolista do mundo, Vini conquistou a Champions League pela segunda vez com a camisa merengue, sendo protagonista durante todo o ano. O valor do jogador só não foi ainda mais alto porque a France Football, organizadora da Bola de Ouro, deu o prêmio para Rodri, do Manchester City.

No final da temporada de 24/25, o atacante viu seu valor de mercado cair para 170 milhões de euros (R$ 1,06 bilhão).

Na mais recente atualização realizada pelo site alemão "Transfermarkt", especializado no mercado do futebol, Vinicius Junior passou a valer 150 milhões de euros (R$ 935 milhões).

Vinicius Junior em ação na partida do Real Madrid contra o Osasuna, por La Liga (Foto: Thomas COEX / AFP)

Fora da última rodada das Eliminatórias

Um dos fatos que pode ter contribuído para a desvalorização do atleta no mercado foi a não convocação para a última rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Acontece que, na ocasião, o atacante estaria suspenso para o primeiro jogo. O Brasil iria jogar contra as seleções do Chile em casa e Bolívia fora. Por conta da altitude boliviana, o técnico italiano e velho conhecido de Vini, Carlo Ancelotti, decidiu poupar o jogador para preservá-lo.

Os Galácticos

Jogando ao lado de estrelas como Mbappé, Bellingham, Rodrygo e outros, o Real Madrid de Vinicius Jr tinha tudo para ser absoluto na Europa. No entanto, na temporada passada, perderam o título de LaLiga para o rival Barcelona, além de não terem alcançado nem mesmo a final da Champions League.

Mesmo assim, o clube ainda era o grande favorito para vencer o Mundial de Clubes, que aconteceu no meio de 2025 e abriu a temporada europeia. Porém, os Merengues foram eliminados pelo PSG, atual campeão da Champions League, que posteriormente seria batido pelo Chelsea na final da competição.