Cristiano Ronaldo recebeu, na terça-feira (7), o Globo Prestígio, premiação da Federação Portuguesa de Futebol, pela sua vitoriosa e inspiradora carreira profissional. No palco, o capitão português se declarou à seleção de Portugal e afirmou que não jogaria por clubes se pudesse apenas defender as cores de seu país.

— Para mim, isto é um motivo de grande orgulho. Não o vejo (o prêmio) como um fim da carreira, mas sim o continuar por aquilo tudo que fiz. O meu esforço, dedicação, disciplina e 22 anos de Seleção falam por si — disse Cristiano.

— A paixão que tenho por vestir a camisa, ganhar troféus e até digo muitas vezes que se pudesse só jogava pela Seleção, não jogava por nenhum outro clube. Porque isto é o culminar e o auge de um jogador de futebol. É isso que sinto e é por isso que continuo aqui — afirmou.

A primeira edição do Portugal Football Globes teve a presença de outras figuras de destaque do esporte português na cerimônia. Entre os homenageados, Ricardinho, seis vezes eleito o melhor jogador de futsal do mundo, e o técnico Artur Jorge, campeão da Libertadores e do Brasileirão com o Botafogo em 2024.

Cristiano Ronaldo celebra título da Nations League por Portugal (Foto: Tobias Schwarz/AFP)

O evento ainda premiou o quarteto do PSG: Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos — em reconhecimento à conquista da Champions League. O evento prestigia nomes do país lusitano que têm relação com o futebol e esportes derivados e se destacaram por algum motivo.

Portugal nas Eliminatórias para a Copa de 2026

Líder isolado do grupo F, com seis pontos em duas partidas, Portugal chega às rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 na Data Fifa de outubro embalado e com expectativa sobre Cristiano Ronaldo. O camisa 7 pode ampliar sua marca como maior artilheiro da história do futebol de seleções e se aproximar da sonhada marca de 1000 gols oficiais.

