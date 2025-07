Em novembro do ano passado, Gabriel Magalhães provocou Gyokeres na vitória do Arsenal por 5 a 1 contra o Sporting pela Champions League. Após marcar o terceiro gol da equipe, o zagueiro comemorou de forma semelhante ao sueco, que não gostou: "Está à vontade para usar, se não consegue criar sua própria comemoração". Oito meses depois, com a possível chegada de Gyokeres ao Arsenal, Magalhães falou sobre o tema.

— Todos sabem que ele é um grande jogador, mas ainda é jogador do Sporting, não do Arsenal. Enfrentá-lo no ano passado foi um desafio. Ele é ótimo e teve uma grande temporada. Sobre a comemoração… é algo sobre o qual não posso falar agora — comentou Gabriel Magalhães à BBC.

O Arsenal está ativo no mercado de transferências desta temporada em busca de corrigir os erros do passado na esperança de conquistar algum título relevante. Os Gunners já trouxeram, de mais relevante, Madueke e Kepa, do Chelsea, e Zubimendi, da Real Sociedad.

— O clube está fazendo o melhor pelos jogadores e pelo treinador. Estão fazendo de tudo para trazer os melhores jogadores possíveis, mas temos que nos concentrar no que podemos fazer dentro de campo. Os jogadores que já estão aqui estão fazendo isso. Somos fortes e estamos ficando ainda mais fortes com esses novos reforços. Sem dúvida, isso me empolga. Queremos ter os melhores jogadores. Para disputar títulos, você precisa ter os melhores jogadores — afirmou Gabriel Magalhães.

Gabriel Magalhães avalia expectativa por títulos

Gabriel Magalhães comemora gol do Arsenal contra o Tottenham (Foto: Adrian Dennis / AFP)

O Arsenal bateu na trave nas últimas temporadas na Inglaterra, sem conseguir conquistar um título de relevância nacional ou internacional. O clube, entretanto, figura constantemente na briga pela liderança da Premier League.

— Estou no clube há cinco anos e vi o quanto o clube cresceu. Estou aqui para ganhar grandes títulos e realmente acredito que esta temporada será diferente. Deixamos alguns títulos escaparem recentemente. Quase vencemos, mas acho que este ano as coisas serão diferentes. Tenho muita fé nisso — apostou Gabriel Magalhães.

