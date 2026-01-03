Nove do hexa? Centroavante brasileiro é anunciado por time da Premier League

O centroavante brasileiro Pablo Felipe, de 22 anos, é o novo centroavante do West Ham, conforme anúncio feito pelo time inglês na noite de sexta-feira (2). Vindo do Gil Vicente, da Liga Portugal, a transação gira em torno de 20 milhões de euros (cerca de 128 milhões de reais), segundo os jornais Record e A Bola, e assume o posto de maior venda da história do clube português.

continua após a publicidade

O contrato tem a duração de quatro anos e meio – até junho de 2030. Pablo chega com a missão de substituir Niclas Füllkrug, que foi emprestado pelo West Ham ao Milan também na última sexta-feira (2). O brasileiro deixa o Gil Vicente na 4ª colocação da Liga Portugal e encontra o West Ham em uma situação complicada, atualmente 18° colocado da Premier League, com apenas 14 pontos em 20 jogos disputados.

Com dupla cidadania e a carreira toda feita no país europeu – Pablo nasceu na cidade de Braga, mas é filho do ex-jogador brasileiro Pena e foi criado em Vitória da Conquista, na Bahia –, o atacante fez a base no Famalicão, entre 2021 e 2025, quando foi emprestado ao Paços Ferreira e ao Gil Vicente. No time de Barcelos, se destacou na atual temporada com 10 gols em 14 jogos e chamou a atenção do clube da Premier League.

continua após a publicidade

— Estou muito feliz. Vou dar tudo por este clube, deixando tudo em campo, todo o meu esforço, toda a minha dedicação. Os torcedores apreciam muito jogadores que lutam pelo emblema, e posso prometer que vou deixar até a última gota de suor em campo por este clube — afirmou o jogador, em comunicado divulgado pelo West Ham.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

➡️ Confira o vídeo de anúncio de Pablo Felipe pelo West Ham