Melhor do Mundo, Vini Jr. ganha homenagem na fachada da sede da CBF

Eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa, o atacante Vinicius Jr. foi homenageado neste domingo (29), pela CBF. A entidade estampou a fachada da sede com uma imagem do jogador da Seleção Brasileira e do Real Madrid. Junto à foto de Vini Jr. está a frase “O melhor do mundo é nosso”.

Vinicius Júnior ganhou o prêmio The Best de Melhor Jogador em 17 de dezembro, em cerimônia realizada pela Fifa no Catar. O atacante é o primeiro brasileiro desde 2007 a vencer um prêmio individual de melhor jogador do planeta. Naquele ano, o meia Kaká, então no Milan, recebeu a honraria.

Além deles, Ronaldo Fenômeno (três vezes), Ronaldinho Gaúcho (2), Romário e Rivaldo também já foram eleitos como melhor jogador do mundo.

O prêmio para Vini Jr. consagrou um atleta que foi decisivo pelo Real Madrid nas conquistas da Uefa Champions League 2023-24 e da La Liga, o Campeonato Espanhol. O jogador também tem se destacado pela luta contra o racismo.

Vini Jr. também ganha o Globe Soccer Awards

Na semana passada, o atacante da Seleção Brasileira também foi premiado como melhor jogador do mundo pelo Globe Soccer Awards, em Dubai, que considerou o desempenho do atacante ao longo de 2024.

Entre os principais prêmios do planeta, Vini Jr. apenas não levou a Bola de Ouro em 2024. A honraria, dada pela revista France Football, é a mais tradicional do futebol mundial. Apontado como favorito ao prêmio, o jogador do Real Madrid acabou ficando em 2º lugar. O espanhol Rodri, do Manchester City, ficou em primeiro.

Vini Jr em 2023-24 pelo Real Madrid:

⚽ 39 jogos

⌛ 3.084 minutos em campo

🥅 24 gols

📤 11 assistências

🏆 Champions League

🏆 La Liga