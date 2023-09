Lionel Messi está de chuteira nova. Nesta terça-feira (5), a Adidas, fornecedora de material esportivo que patrocina o craque, divulgou imagens do novo acessório do argentino, com referências ao título da Copa do Mundo de 2022 e o símbolo de bode, referente ao termo GOAT (sigla em inglês para "maior de todos os tempos").