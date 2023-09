Capitão da seleção holandesa, o zagueiro Virgil van Dijk se pronunciou sobre as falas controversas de Louis Van Gaal, ex-técnico da Holanda, que afirmou que o título da Argentina de Lionel Messi na Copa do Mundo do Qatar foi "armado". O defensor do Liverpool ressaltou que o treinador pode dizer "o que quiser", mas que discorda da posição de Van Gaal.