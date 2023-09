Argentina e Holanda se enfrentaram nas quartas de final do Mundial do Qatar. No tempo regulamentar, empate por 2 a 2 em jogo recheado de desentendimentos e polêmicas. Uma das controvérsias foi justamente entre Van Gaal e Messi. O então técnico da Laranja Mecânica havia dito em coletiva de imprensa pré-jogo que Messi "não tocou na bola" na semifinal da Copa do Mundo de 2014, mas a Holanda acabou derrotada nos pênaltis. O astro argentino rebateu ao dizer que Van Gaal "vende" um bom futebol, mas "recorreu a grandões com cruzamentos".