A comissão, já havia aprovado o "convite" ao jogador do West Ham, uma vez que o atleta teve o nome mencionado em relatório que investiga os jogos entre West Ham x Asron Villa, pela Premier League e Villareal x Real Bétis, em La Liga, ambos no dia 12 de março. De acordo com o relator da CPI Felipe Carreras, o meia não retornou o contato e dessa forma, teve a convocação aprovada.