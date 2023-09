O coletivo de ultras Biris Norte, do Sevilla, não ficou feliz com a repatriação do zagueiro Sergio Ramos. Na última segunda-feira (4), o zagueiro de 37 anos voltou ao clube que o revelou como reforço por uma temporada. Para o grupo, é um "desrespeito" da diretoria com a torcida, alegando que Ramos desprezou o Sevilla em outros momentos.