Nottingham Forest anuncia contratação de Cuiabano, ex-Botafogo

O Nottingham Forest anunciou nesta segunda-feira (1º) a contratação de Cuiabano, agora ex-jogador do Botafogo. O lateral-esquerdo assina contrato de quatro anos com a equipe inglesa, até junho de 2028.

continua após a publicidade

➡️ Ex-Botafogo revela que jogadores não queriam deixar o clube e questiona Textor

— Este verão foi sobre garantir que temos qualidade e profundidade em todas as posições, além de identificar jovens talentos ao redor do mundo que possam desempenhar um papel crucial no nosso desenvolvimento a longo prazo como clube. Observado por muitos clubes, Cuiabano é um jogador empolgante, com muito potencial. Com apenas 22 anos, já acumula uma experiência significativa para a sua idade e estamos animados com o que o futuro reserva para ele — afirmou o diretor de futebol do Forest, Ross Wilson.

No Forest, Cuiabano irá reencontrar outros três grandes companheiros de Botafogo em 2024: Igor Jesus, Jair e John. Todos deixaram o Glorioso rumo ao clube gerido por Evangelos Marinakis, quem se aproximou nos últimos meses de John Textor, dono da SAF alvinegra. A movimentação é mais um indício da parceria entre os empresários por rede de portfólio com clubes e investimento.

continua após a publicidade

Aposta do Botafogo

Cuiabano chegou ao Botafogo em 2024 após formação no Grêmio e rapidamente se destacou no Glorioso. Potência física e polivalente, podendo atuar também na ponta-esquerda, o jogador foi peça de confiança de Artur Jorge nas campanhas dos títulos do Brasileirão e da Libertadores.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Ex-Botafogo, Cuiabano é anunciado pelo Nottingham Forest (Foto: Divulgação / Nottingham Forest)

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.