Desfalque de última hora para Flamengo x Palmeiras agita web: ‘Sem mais’

Um desfalque de última hora para o duelo decisivo entre Flamengo e Palmeiras, no próximo domingo (19), agitou os torcedores nas redes sociais. O jogo é muito importante para a briga pelo título do Campeonato Brasileiro.

O Palmeiras confirmou que o goleiro Weverton sofreu uma fissura na mão direita e, portanto, será desfalque na partida contra o Flamengo. O ídolo é titular absoluto do Verdão e vai provocar uma mudança forçada na meta palmeirense.

Nas redes sociais, a ausência de Weverton agitou torcedores de Flamengo e Palmeiras. Os do Verdão, apontaram que Carlos Miguel, ex-Corinthians, deve ser o substituto do arqueiro. Veja abaixo:

Palmeiras x Flamengo pelo primeiro turno do Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Veja comentários na web após lesão de Weverton

Ídolo do Palmeiras fora do duelo contra o Flamengo

Weverton teve uma fissura na mão e ficará de fora do duelo entre Flamengo e Palmeiras, no próximo domingo (19), no Maracanã. Segundo informou o clube, o titular da meta de Abel Ferreira será submetido a um tratamento conservador aos cuidados do Núcleo de Saúde e Performance, mas não divulgou o prazo de retorno.

- Infelizmente tive uma fissura na mão que vai me afastar por uns dias. Graças a Deus não foi nada grave, mas mãos para goleiros são muito importantes. Agora é hora de tratar, recuperar bem e voltar 100%, mas aqui eu não vou deixar de ressaltar minha liderança dentro da equipe, eu não vou poder atuar, mas sem dúvidas estarei no vestiário e no dia a dia para passar uma mensagem positiva aos meus companheiros - disse o goleiro, em vídeo, confirmando que fica fora de Flamengo x Palmeiras.

Segundo o goleiro, a sua função neste momento é de liderança, tranquilizando e incentivando a equipe nesta reta final e decisiva de temporada. Weverton disse que quem Abel Ferreira escolher para a vaga no gol desempenhará um bom papel. Carlos Miguel e Marcelo Lomba são as opções de Abel Ferreira para Flamengo x Palmeiras.