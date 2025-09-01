Ex-Botafogo revela que jogadores não queriam deixar o clube e questiona Textor

Campeão da Libertadores e do Brasileirão pelo Botafogo, o ex-lateral Rafael criticou as vendas de jogadores do clube na atual janela de transferências. Segundo ele, alguns atletas negociados não tinham a intenção de deixar o time, como Igor Jesus e Cuiabano.

O atacante Igor Jesus foi vendido em junho ao Nottingham Forest por 20 milhões de euros (R$ 128,8 milhões). De acordo com Rafael, o jogador não queria sair.

— Uma coisa que não concordo que o Textor está fazendo é vender um jogador que não quer ir embora. Isso não entra na minha cabeça. O Igor tenho certeza que não queria ir embora, o Cuiabano não estava querendo ir embora. Você não pode vender um jogador que não quer ir embora — afirmou o ex-jogador em entrevista ao podcast do portal "Ge".

O ex-lateral destacou que o goleiro John, ao contrário, já havia manifestado desejo de deixar o clube, e defendeu o ex-companheiro de críticas da torcida.

— O John já queria ir há um tempinho. Desde o início do ano. O John não jogou muito na Europa, é diferente. Sei que a torcida fica brava, mas o John é diferente. Tem que respeitar o que ele fez pelo Botafogo. E ele queria sair. Pronto. Agora, jogador que não queria sair e ir embora… — disse.

Rafael também comentou que Cuiabano tinha proposta do Brighton, mas acabou sendo vendido para o Nottingham Forest, que já havia contratado Igor Jesus, John e o zagueiro Jair. Segundo o ex-jogador, o lateral-esquerdo preferia se transferir aos Seagulls.

— Eu sei de jogador que não queria ir. Assim, uma coisa que eu te falo, tem jogador dentro do Botafogo que recebeu uma proposta do Brighton e quer ir para o Brighton, e está indo para o Nottingham Forest. É da mesma Inglaterra. Então quer dizer, calma aí, o que está acontecendo, gente? — questionou.

Por fim, Rafael ainda pediu explicações sobre o futuro de John Textor no Botafogo, se colocando no papel de torcedor do clube.

— Ele chegou a trazer alguns jogadores, e é por isso que a gente quer escutar ele, se ele vai ficar no clube, se não vai ficar. Porque têm várias coisas na justiça, e por isso que eu acho importante. O que eu estou falando aqui não apaga nada que o John Textor fez pelo Botafogo, ele ajudou muito. Parece que eu estou criticando e não sou grato. Claro que sou grato. A torcida do Botafogo tem que ser grata ao John Textor, só que a gente quer algumas explicações do que está acontecendo — concluiu.

