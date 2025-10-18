Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (18/10/2025)
Quem joga no futebol hoje? Neste sábado (18), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os do Campeonato Inglês, do Campeonato Alemão, do Campeonato Espanhol, da Série A e B do Brasileirão etc.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 18 de outubro de 2025)
Brasileirão Série A
Corinthians x Atlético-MG – 18h30 – Prime Video
Cruzeiro x Fortaleza – 21h – Sportv e Premiere
Premier League
Nottingham Forest x Chelsea – 8h30 – Disney+
Brighton x Newcastle – 11h – ESPN 4 e Disney+
Manchester City x Everton – 11h – Xsports e Disney+
Crystal Palace x Bournemouth – 11h – Disney+
Sunderland x Wolverhampton – 11h – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Burnley x Leeds – 11h – Disney+
Fulham x Arsenal – 13h30 – ESPN e Disney+
La Liga
Sevilla x Mallorca – 9h – ESPN e Disney+
Barcelona x Girona – 11h15 – ESPN e Disney+
Villarreal x Betis – 13h30 – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Atlético de Madrid x Osasuna – 16h – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Italiano
Pisa x Hellas Verona – 10h – Disney+
Lecce x Sassuolo – 10h – Disney+
Torino x Napoli – 13h – ESPN 4 e Disney+
Roma x Inter de Milão – 15h45 – Disney+
Bundesliga
RB Leipzig x Hamburgo – 10h30 – CazéTV e OneFootball
Mainz x Bayer Leverkusen – 10h30 – Canal GOAT e OneFootball
Wolfsburg x Stuttgart – 10h30 – OneFootball
Heidenheim x Werder Bremen – 10h30 – OneFootball
Colônia x Augsburg – 10h30 – OneFootball
Bayern x Borussia Dortmund – 13h30 – Xsports, CazéTV, Sportv e OneFootball
Ligue 1
Nice x Lyon – 12h – CazéTV
Olympique de Marseille x Le Havre – 16h05 – CazéTV
Brasileirão Série B
Atlético-GO x Vila Nova – 16h – RedeTV!, Desimpedidos, ESPN e Disney+
América-MG x CRB – 18h30 – Disney+
Remo x Athletic – 20h30 – Disney+
Brasileirão Série C
Londrina x Ponte Preta – 17h – DAZN, SportyNet (TV e YouTube) e SportyNet+
Campeonato Japonês
Gamba Osaka x Kashiwa Reysol – 2h – Canal GOAT
Campeonato Alemão (Segunda Divisão)
Paderborn x Arminia Bielefeld – 8h – OneFootball
Karlsruher x Kaiserslautern – 8h – OneFootball
Preussen Münster x Dynamo Dresden – 8h – OneFootball
Bochum x Hertha Berlin – 15h30 – Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
Queens Park Rangers x Millwall – 8h30 – Xsports e Disney+
Charlton x Sheffield Wednesday – 11h – Disney+
Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)
Ceuta x Mirandés – 11h15 – Disney+
Campeonato Alemão (Terceira Divisão)
Hansa Rostock x Wehen Wiesbaden – 9h – OneFootball
Rot-Weiss Essen x Viktoria Colônia – 11h30 – OneFootball
Campeonato Norueguês
Sarpsborg x Bodo/Glimt – 9h – Canal GOAT, TV Green e OneFootball
Bryne x Rosenborg – 11h – OneFootball
Brann x Haugesund – 13h – TV Green e OneFootball
Campeonato Alemão Feminino
Hamburgo (F) x Carl Zeiss Jena (F) – 9h – DAZN
Campeonato Ucraniano
Zorya Luhansk x Dínamo de Kiev – 9h30 – OneFootball
Polissya x Shakhtar Donetsk – 12h – OneFootball
Campeonato Italiano (Segunda Divisão)
Frosinone x Monza – 10h – SportyNet (TV e YouTube)
Mantova x Südtirol – 10h – OneFootball
Pescara x Carrarese – 10h – OneFootball
Reggiana x Bari – 10h – OneFootball
Juve Stabia x Avellino – 12h15 – OneFootball
Spezia x Cesena – 14h30 – OneFootball
Campeonato Italiano Feminino
Fiorentina (F) x Milan (F) – 10h – Canal GOAT
Campeonato Eslovaco
Trencin x Skalica – 10h30 – TV Green e OneFootball
Campeonato Turco
Besiktas x Gençlerbirligi – 11h – Disney+
Rizespor x Trabzonspor – 11h – Disney+
Istanbul Basaksehir x Galatasaray – 14h – Disney+
Campeonato Grego
Larissa x Olympiacos – 11h – SportyNet (TV e YouTube)
Campeonato Finlandês
Haka x KTP – 11h – TV Green e OneFootball
Campeonato Francês (Segunda Divisão)
Saint-Étienne x Le Mans – 15h – SportyNet (YouTube)
Campeonato Holandês
PSV x Go Ahead Eagles – 13h45 – Disney+
Utrecht x Volendam – 13h45 – Disney+
Ajax x AZ Alkmaar – 16h – Disney+
Campeonato Saudita
Al Ettifaq x Al Hilal – 11h45 – Canal GOAT
Al Nassr x Al Fateh – 15h – Band, Canal GOAT, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
Taça de Portugal
Celoricense x Porto – 14h – N Sports
Paços de Ferreira x Sporting – 16h15 – N Sports
Campeonato Belga
OH Leuven x Club Brugge – 13h15 – DAZN
Campeonato Uruguaio
Montevideo City Torque x Cerro – 15h30 – Disney+
Nacional x Miramar Misiones – 18h30 – Disney+
Campeonato Argentino
Boca Juniors x Belgrano – 18h – ESPN e Disney+
Talleres x River Plate – 22h15 – Disney+
Campeonato Mexicano
Monterrey x Pumas – 22h – SportyNet (TV e YouTube)
Cruz Azul x América – 0h05 – SportyNet (TV e YouTube)
Campeonato Islandês
Breidablik x Víkingur – 16h15 – TV Green e OneFootball
Campeonato Uruguaio
Montevideo City Torque x Cerro – 15h30 – Disney+
Brasileirão sub-17 (final)
Atlético-MG sub-17 x Grêmio sub-17 – 11h – Sportv
Libertadores Feminina
Ferroviária (F) x Colo-Colo (F) – 11h – Canal GOAT, Sportv 2, CazéTV e Pluto TV
Corinthians (F) x Deportivo Cali (F) – 16h30 – Globo SP, Sportv, Xsports, Canal GOAT, CazéTV, N Sports e Pluto TV
Mundial Feminino sub-17
Itália sub-17 (F) x Costa Rica sub-17 (F) – 10h – FIFA+
China sub-17 (F) x Noruega sub-17 (F) – 10h – FIFA+
Camarões sub-17 (F) x Holanda sub-17 (F) – 17h – FIFA+
EUA sub-17 (F) x Equador sub-17 (F) – 17h – FIFA+
Coreia do Norte sub-17 (F) x México sub-17 (F) – 17h – FIFA+
Mundial sub-20 (decisão de 3º lugar)
Colômbia sub-20 x França sub-20 – 16h – Sportv 2, CazéTV e FIFA+
NWSL
Washington Spirit (F) x Orlando Pride (F) – 13h30 – Canal GOAT
San Diego Wave (F) x Chicago Stars (F) – 23h – Canal GOAT
MLS
Atlanta United x DC United – 19h – Apple TV
Charlotte x Philadelphia Union – 19h – Apple TV
Columbus Crew x New York Red Bulls – 19h – Apple TV
Cincinnati x Montréal – 19h – Apple TV
Nashville x Inter Miami – 19h – Apple TV
New England Revolution x Chicago Fire – 19h – Apple TV
New York City x Seattle Sounders – 19h – Apple TV
Toronto x Orlando City – 19h – Apple TV
Colorado Rapids x Los Angeles FC – 22h – Apple TV
Sporting Kansas City x Houston Dynamo – 22h – Apple TV
Los Angeles Galaxy x Minnesota United – 22h – Apple TV
Portland Timbers x San Diego – 22h – Apple TV
San Jose Earthquakes x Austin – 22h – Apple TV
St. Louis x Real Salt Lake – 22h – Apple TV
Vancouver Whitecaps x Dallas – 22h – Apple TV
