Atitude de John Textor com ex-Botafogo choca torcedores: ‘Que bizarro’

Uma atitude de John Textor com um ex-jogador do Botafogo chocou os torcedores neste domingo (31). O norte-americano vem recebendo algumas críticas pelo ano que vive o Glorioso. Depois de um 2024 repleto de conquistas, algumas decisões do mandatário alvinegro incomodaram a torcida.

Recentemente, John Textor negociou o goleiro John com o Nottingham Forest. Cuiabano também foi vendido para o clube de Evangelos Marinakis. Neste domingo (31), ele postou um vídeo se abraçando e rindo com o goleiro John, e a atitude incomodou os torcedores.

Na filmagem, Textor e o ex-Botafogo se abraçam dentro do estádio do Nottingham Forest, onde será a casa do goleiro a partir de agora. Além do vídeo, John postou um texto agradecendo o tempo no Glorioso e dizendo que agora ele vai viver um sonho. Veja a reação da torcida.

John Textor é o dono da SAF do Botafogo (Foto: Franck Fife/AFP)

Veja reação da torcida com atitude de John Textor com ex-Botafogo

Goleiro foi anunciado pelo Nottingham Forest

O goleiro John, ex-Botafogo, foi anunciado oficialmente como a nova contratação do Nottingham Forest na tarde de domingo (31). Depois de longa novela, o brasileiro acertou sua transferência para a Premier League no penúltimo dia da janela de transferências. A informação da venda do Glorioso foi publicada inicialmente pelo jornalista Fabrizio Romano e confirmada pelo Lance!.

John já havia sido alvo de proposta do West Ham, também da Inglaterra, como clara atenção e holofotes da Premier League. Internamente, na SAF, já era esperado que uma oferta à altura chegaria após o recuo dos Hammers no início do mês. John Textor e o ex-Botafogo postaram vídeo juntos.

Pensando nisso, o Botafogo foi ao marcado e contratou o goleiro Neto, que estava no Bournemouth. John e seu estafe comunicaram o desejo de aceitar a oferta do futebol europeu. Essa movimentação dá mais indícios da proximidade de John Textor e Evangelos Marinakis, grego dono do Forest. Os empresários têm estreitado os laços em 2025 por novos negócios.

— John chamou a atenção de muitos clubes depois de algumas temporadas impressionantes no Brasil, por isso estamos satisfeitos por ele ter escolhido o Forest como seu próximo passo. Ele chega aqui com fome de causar impacto e estamos entusiasmados em recebê-lo — disse o diretor de futebol no Forest, Ross Wilson.