Jornalista alemão vê Bayern x Dortmund como decisivo e aponta favorito na Bundesliga

Bayern de Munique e Borussia Dortmund se enfrentam em um jogo que já ganha ares de decisão, na 7ª rodada da Bundesliga. Os bávaros ocupam a liderança com 100% de aproveitamento, enquanto os aurinegros estão na 2ª colocação com quatro pontos de desvantagem para o maios rival.

Em entrevista ao Lance!, o jornalista alemão Nico Linner, do "Bild", deu a dimensão da importância do confronto entre Bayern e Dortmund. O repórter vê a equipe bávara mais forte, mas entende que existe chance do time de Nico Kovac surpreender e arrancar pontos do líder da Bundesliga.

- Está cedo, mas esse jogo pode ser muito importante. Não só para o Dortmund, mas para o resto da liga. O Bayern iniciou muito forte na temporada. Na Bundesliga, eles estão vencendo com muita diferença. Neste momento, não há clube capaz de competir com o Bayern. O único time que vejo capaz de fazer isso é o Dortmund. Vamos ver quão forte o time de Kovac está. O jogo pode ser importante, porque se o Bayern vencer, será um sinal claro de que não há muito como acreditar de que eles podem ser parados. Se o Dortmund vencer, ainda será um bom início para o Bayern, mas eles estariam liderando por apenas um ponto, o que traria um pouco mais de interesse na liga.

Nico Linner não escondeu o favoritismo do Bayern de Munique sobre o Dortmund, mas acredita que os visitantes podem surpreender caso os mandantes não estejam em um bom dia. O jornalista do "Bild" também citou o ponto fraco da equipe comandada por Vincent Kompany a ser explorado pelo time da região do Vale do Ruhr.

- Eu vejo o Bayern mais forte do que o Dortmund. O Bayern melhora seu jogo há mais de um ano, eles mantiveram a base do time junta. É um processo que está ficando cada vez melhor e eles possuem vários jogadores em grande forma, como Kane, Olise, Díaz. Não só pelo momento, mas eles têm a experiência e o jeito como eles trabalham, fazem deles mais fortes do que o Dortmund. Mas o Dortmund tem qualidade individual e podem conquistar um ponto ou até três se o Bayern não estiver em um bom dia. Uma fraqueza que podemos falar do Bayern pode ser a defesa. Está ficando melhor com o crescimento do Upamecano e com a adição de Tah, mas o estilo de jogo é um pouco arriscado. Eles têm mais controle, mas existe o risco por conta da pressão alta como eles impõe ao adversário. Bons contra-ataques podem machucar.

O Bayern inicia a Bundesliga com 100% de aproveitamento na Bundesliga pela primeira vez desde 2015/2016. O Dortmund busca travar o rival e cortar a diferença para o líder, mas tem uma missão muito complicada neste sábado (18), às 13h30 (de Brasília).

Confira outras respostas de Nico Linner sobre Bayern x Dortmund

Chegada de Luís Díaz

- A contratação de Lucho foi fantástica. Houve dúvidas sobre se ele valeria o dinheiro que o Bayern pagou por conta da idade, mas depois de algumas semanas não há dúvidas de que a contratação foi fantástica. Além de ser um grande jogador, com habilidades ofensivas, boa corrida, ele também trabalha duro para o time defensivamente. Kompany, mas também os fãs, gostam muito dele. Ele desce quando o Bayern perde a posse, ele pressiona. É uma ameaça para qualquer defesa. Ele tem boas estatísticas, mas podia ter marcado mais gols. A única coisa que falta é que ele podia ter marcado mais uns quatro ou cinco gols. Mas foi uma fantástica adição.

Bundesliga

- O Bayern mantém um processo, um estilo de jogo mais internalizado, há mais automatismos, o time joga ainda melhor junto, é mais sólido defensivamente. Upamecano está muito bem. Definitivamente, eles estão bem mais preparados para vencer a Bundesliga em relação a última temporada. Mais do que preparados, mas o Leverkusen enfraqueceu, Frankfurt deixou Ekitike sair, RB Leipzig perdeu Sesko. Os grandes clubes venderam jogadores importantes, enquanto o Bayern trouxe mais peças importantes. A diferença ficou grande na Bundesliga.

Trabalho de Kompany

- Kompany está fazendo um trabalho muito bom. Quando ele começou, alguns fãs, especialistas e a mídia criticavam os riscos que ele tomava jogando de um jeito tão ofensivo, com uma pressão alta, em que o time era ferido com contra-ataques, mas ele esteve com mais controle disso. Vamos ver como isso vai acontecer contra grandes adversários, mas a dominância que eles estão demonstrando fala por si só. Sob comando de Thomas Tuchel, o Bayern deixou a dominância, os fãs perderam o espetáculo do futebol, mas Kompany trouxe isso de volta de alguma forma. A verdade é que se espera que o Bayern vença a liga, mas eles também precisam ir bem na Europa. O clube espera ir longe na Champions League. Pode ser uma boa temporada, mas para ser brilhante precisa mostrar mais na Europa.

Harry Kane

- Olhe as estatísticas, a quantidade de gols. É absolutamente fantástico, mas também o jeito que ele trabalha pelo time. O jeito como ele começa o ataque do meio de campo, o jeito como ele defende. Ele assiste, defende, marca gols. É um atacante completo e ele deu outro passo. É espetacular de assistir. Eu acho que ele era subestimado durante o período em que atuou na Inglaterra. Está ganhando o reconhecimento que merece por estar jogando no mais alto nível, ter vencido seus primeiros títulos. Fazer boas coisas na Europa daria a ele outro empurrão. É um dos líderes da equipe. Sempre fala com a imprensa depois dos jogos, explica quando as coisas não correm bem, explica quando vence. Se tornou líder em pouco tempo e é muito importante dentro e fora de campo. Todos gostam dele.

