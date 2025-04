O atacante francês Christopher Nkunku pode estar de saída do Chelsea ao fim da temporada. Contratado em 2023 por 60 milhões de euros, o francês começou a temporada atual bem, mas não conseguiu corresponder às espectativas dos Blues de forma geral. Mesmo assim, ele desperta interesse de gigantes europeus. Segundo informações do 'RMC Sport', Arsenal e Bayern de Munique estão de olho na contratação de Nkunku para o verão.

Apesar de ser o artilheiro do Chelsea junto com Cole Palmer nesta temporada, com 14 gols, Nkunku teve uma queda de rendimento durante o inverno. Em campo, o francês quase nunca atua em sua posição preferida, no centro, sendo regularmente deslocado para o lado esquerdo, em uma tática de Enzo Maresca pelas características dos outros jogadores ofensivos. Nos jogos mais importantes da temporada, ele tem sido usado principalmente como um reserva de luxo pelo treinador do Chelsea.

Christopher Nkunku, que até o inverno europeu era o artilheiro do clube na temporada, já despertava interesse de outras equipes, como o Arsenal, que precisou lidar com um elenco ofensivo reduzido por conta de lesões. O Bayern de Munique também fez sondagens durante a última janela de transferências. De acordo com informações do 'RMC Sport', os clubes devem voltar à carga neste verão, especialmente porque o francês considera cada vez mais uma saída em busca de espaço, visando, principalmente, um clube que jogará a próxima Champions League.

Chelsea não deve dificultar a saída de Nkunku

O Chelsea pretende recuperar parte do alto valor investestido em Nkunku - cerca de 60 milhões de euros - e não deve dificultar a saída do atacante francês.

Nkunku, especulado em Arsenal e Bayern de Munique (Foto: BERTRAND GUAY / AFP)

Nesta temporada, Nkunku tem 14 gols e cinco assistências em 42 jogos, uma média de 0,45 participações em gols por jogo. Na Premier League, principal competição do Chelsea na temporada, ele tem apenas três gols e duas assitências em 27 jogos. Assim como Cole Palmer, Nkunku não conseguiu manter o bom desempenho do ano passado.