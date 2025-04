O Barcelona saiu na frente do placar na decisão da Copa do Rei contra o Real Madrid. A equipe do técnico Hansi Flick dominou as ações em campo durante o primeiro tempo. Como resultado, aos 28 minutos, a equipe catalã balançou as redes pela primeira vez na partida com uma pintura do meia Pedri.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A jogada do tento foi marcada por um bom entrosamento do Barcelona. Após receber bola na ponta direita, Lamine Yamal foi ao fundo de campo para rola a bola em direção a entrada da área. Lá, estava Pedri, que livre acertou uma finalização indefensável para o goleiro Courtois.

Com a pontaria em dia, o meia espanhol colocou a bola no ângulo do gol adversário. O gol rapidamente viralizou nas redes sociais. Telespectadores se impressionaram com a pintura do camisa 8 e não pouparam nos elogios. Teve internauta que chegou a citar Lionel Messi. Veja abaixo a repercussão do lance:

continua após a publicidade

Barcelona x Real Madrid

A decisão da Copa do Rei mais um encontro entre Barcelona e Real Madrid na temporada. Com o gol de Pedri, o time de Hansi Flick venceu os primeiros 45 minutos da partida por 1 a 0, no Estádio de La Cartuja, em Sevilla.

Caso a vitória se confirme na etapa complementar, a equipe catalã conquistaria a 32º título da Copa do Rei. Além disso, o Barcelona também manteria o excelente retrospecto recente contra o maior rival, que venceu nas últimas duas oportunidades desta temporada.

continua após a publicidade