Nico Paz é alvo de gigante da Premier League no mercado
Craque do Como e da Argentina se destaca no cenário europeu
Meia do Como e da Argentina, Nico Paz é alvo do Manchester United nas próximas janelas de transferências. Segundo o "The Athletic", o clube inglês vê o jogador como um possível substituto em caso de saída de Bruno Fernandes, que tem contrato até junho de 2027.
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No entanto, o Real Madrid tem a prioridade na recompra de Nico Paz por um valor de 80 milhões de euros (R$ 485 milhões). No entanto, o argentino não estaria tratando como prioridade uma transferências para o clube merengue.
O projeto do Manchester United foi visto de forma positiva por Nico Paz, que possui os mesmos representantes de Maurício Pochettino, novo técnico do clube inglês. No entanto, a campanha dos Diabos Vermelhos na Premier League são um fator, visto que a equipe encontra dificuldade para se classificar para a próxima edição da Champions League.
A expectativa é de que o Manchester United encontre uma disputa acirrada pela contratação de Nico Paz, principalmente caso Bruno Fernandes deixe o clube. O meia português tem contrato até o fim da temporada e não tem conversas em andamento por uma renovação após rodadas de conversas sem sucesso.
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