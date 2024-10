Neymar é hostilizado em torneio de tênis na Arábia Saudita

Neymar em treino pelo Al-Hilal (Foto: Divulgação/Al-Hilal)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/10/2024 - 09:38 • Riade (SAU)

A vida de Neymar na Arábia não está tão simples quanto poderia. O brasileiro, lidando com uma lesão no joelho, não entra em campo há mais de um ano, e viveu um momento minimamente surpreendente ao se fazer presente em outro esporte.

➡️ Um ano da lesão de Neymar: confira desempenho da Seleção Brasileira no período

No jogo entre Carlos Alcaraz e Rafael Nadal, pelo torneio exibicional de tênis Six Kings Slam, o astro do Al-Hilal esteve presente na quadra The Venue e trocou sorrisos com os dois atletas. Porém, parte dos 8.000 espectadores no local vaiaram a aparição do craque e chegaram a entoar cânticos de "Ronaldo, Ronaldo", fazendo alusão a Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr, segundo o jornal inglês "Daily Mail".

A situação, porém, não pareceu ter incomodado Neymar, que conversou tranquilamente com a dupla espanhola. Em quadra, Alcaraz superou Nadal por 2 sets a 0 (duplo 6-3), e enfrentará na final o italiano Jannik Sinner, que venceu Novak Djokovic na outra semifinal.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Neymar em aparição no Six Kings Slam, torneio de tênis realizado na Arábia Saudita (Foto: Fayez NURELDINE / AFP)

A situação do camisa 10 do Crescente está próxima de ser resolvida. Já treinando com bola, o atacante tem previsão de retorno ao time comandado por Jorge Jesus em novembro.