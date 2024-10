Lucas Paquetá em ação pelo West Ham (Foto: Divulgação/West Ham)







Publicada em 17/10/2024 - 12:06 • Londres (ING)

Lucas Paquetá se pronunciou, nesta quinta-feira (17), sobre as investigações correntes por um possível envolvimento em manipulação de apostas. O meio-campista do West Ham teria forçado cartões amarelos no futebol inglês para beneficiar apostadores em sua cidade natal, em acusação levantada pela Football Association (FA).

O central detonou notícias que, segundo o próprio, estariam atrapalhando sua posição dentro da polêmica, e seguiu negando as acusações. Veja a nota abaixo na íntegra:

"Estou frustrado e chateado por ter lido artigos de impresa enganosos e imprecisos recentes, publicados na Inglaterra e no Brasil, alegando divulgar informações sobre meu caso. Algumas dessas informações são totalmente falsas e parecem destinadas a minar minha posição. Também estou preocupado que, embora sejam falsos e enganosos, esses artigos sejam claramente originados de um indivíduo próximo ao caso. Os procedimentos da FA devem ser confidenciais e são extremamente sérios para mim e minha família. O vazamento e a publicação de informações imprecisas na imprensa agora estão colocando em risco minha chance de receber uma audiência justa. Portanto, instruí meus advogados a escrever para a FA para solicitar que condizam uma investigação completa sobre como as informações sobre o caso, mesmo que imprecisas, estão chegando ao domínio público. Continuo negando as acusações contra mim e estou ansioso para demonstrar minha inocência" - disse o jogador.

As notícias enganosas às quais o atleta se refere saíram inicialmente no jornal "The Sun", no dia 8 de outubro. Paquetá teria recebido denúncias por "obstruir a investigação": em 2023, entregou seu celular à FA, que analisou o registro de chamadas, mensagens e movimentações bancárias; dois meses depois, recebeu o aparelho de volta e o jogou no lixo, o que teria levado a entidade máxima do futebol inglês a incluir duas infrações no caso, segundo o periódico.

