Neymar sofre lesão grave em partida contra o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. (Foto: Pablo Porciuncula/AFP)







Copiar Link

Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 17/10/2024 - 14:20 • Rio de Janeiro

Há exatamente um ano, Neymar entrava em campo pela Seleção Brasileira, contra o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, e sofria sua pior lesão da carreira. O jogador sofreu ruptura de ligamento cruzado anterior e menisco, e precisou passar por cirurgia que o tirou dos gramados por um ano.

▶️ Neymar pode voltar à Seleção na próxima rodada das Eliminatórias

▶️ Entenda como mudanças de Dorival deram vida nova ao Brasil nas Eliminatórias

Momento da lesão

No dia 17 de outubro de 2023, o Brasil foi até Montevidéu para enfrentar o Uruguai no estádio Centenário. Os uruguaios abriram o placar aos 41 minutos do primeiro tempo com Darwin Núñez, mas o que veio em seguida foi pior. Neymar tentou jogada individual no meio do campo, caiu ao receber a marcação e sente muitas dores no joelho esquerdo. Imediatamente, jogadores das suas seleções demonstraram preocupação com o camisa 10, que saiu de maca diretamente para o hospital. Os uruguaios venceram a partida por 2 a 0.

A partir daí, foram 365 dias de recuperação e uma crise instaurada na Seleção Brasileira. Nos dois confrontos seguidos, o Brasil perdeu para Colômbia e Argentina, o que resultou na demissão do técnico Fernando Diniz.

Em janeiro, Dorival Júnior é anunciado como o novo treinador da seleção Canarinho. Mesmo sem Neymar, o trabalho começou empolgando após boas atuações nos amistosos contra Inglaterra e Espanha. Mas, o Brasil voltou a mostrar instabilidade nas partidas pré-Copa América.

Ausência na Copa América

Novamente, por conta de lesão, o craque da Seleção Brasileira não pôde participar da principal competição entre seleções do continente. Em 2019, Neymar também integrou o elenco que acabou sendo campeão. Na ocasião, o craque rompeu o ligamento do tornozelo direito e foi cortado da lista de Tite.

Em 2024, porém, o final foi outro. O Brasil não conseguiu encaixar um estilo de jogo e deixou a desejar na competição. Em quatro jogos disputados, o time comandado por Dorival venceu apenas um jogo, e foi eliminado de forma precoce para o Uruguai, nas quartas de final, nos pênaltis.

Avanço na recuperação

Para a lesão de Neymar, a expectativa era de um retorno entre oito a 12 meses. Mas, foi apenas em junho (oito meses da contusão) que o jogador voltou a calçar as chuteiras e pisar no gramado. Com progressão na recuperação, o jogador voltou aos treinos pelo Al-Hilal dois meses depois. Nas redes sociais, o craque comemorou a volta às atividades.

– Tem dias que é difícil, tem dias que quero desistir. É difícil passar por tudo isso, mas aqui tem um guerreiro que não vai parar até conseguir o que quer. Deus é a minha força e minha fortaleza. Seguiremos lutando todos os dias.

Próximo do retorno

Um ano depois, Neymar está recuperado da lesão e seu retorno aos campos para partidas oficiais pelo time saudita já tem data marcado. A expectativa é que o camisa 10 faça sua reestreia no dia 21 de outubro, pela Liga dos Campeões da Ásia. Se estiver 100% e o retorno for confirmado, é provável que o brasileiro esteja presente nos próximos compromissos da Seleção Brasileira, em novembro. Recentemente, o Al-Hilal divulgou imagens de Neymar em treino com o elenco.

Em publicação nas redes sociais, o jogador relembrou o momento da lesão e comemorou superação.

– Um ano da pior lesão que eu tive. Marcas de um guerreiro que nunca desiste do que quer.

Neymar sofre grave lesão em partida contra o Uruguai. (Foto: Pablo Porciuncula/AFP)