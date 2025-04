Sem favorito para assumir o comando do time, Santos faz sondagens no mercado

Após a demissão de Pedro Caixinha, o Santos começou na última segunda-feira (14) as sondagens para o novo técnico do time.

A reportagem do Lance! apurou que no momento nenhum nome se destacou como favorito dos diretores do Peixe. No entanto, sonadagens foram feitas aos técnicos Dorival Jr, Tite e Jorge Sampaoli.

Dorival Júnior foi demitido recentemente da Seleção Brasileira após irregularidade no desempenho nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Ele foi o último técnico campeão pelo clube, no Paulistão de 2016.

O comandante já trabalhou com Neymar e tem uma boa relação com o atleta apesar do episódio de 2010, na primeira passagem do técnico pelo Peixe. Ele foi demitido após um desentendimento com o craque.

Nesta temporada, conquistou o estadual e também a inédita Copa do Brasil. Retornou cinco anos depois e livrou o Peixe da zona do rebaixamento. Foi vice-campeão brasileiro em 2016 e levou o time para a classificação da Libertadores no ano seguinte.

Jorge Sampaoli fez um bom trabalho no clube ao levar o time ao vice-campeonato do Brasileirão em 2019. No entanto, nos bastidores era visto como uma pessoa difícil de lidar.

O argentino pediu demissão do clube após então presidente José Carlos Peres afirmar que não poderia fornecer um grande investimento na temporada seguinte. Apesar da grande campanha no Brasileirão, o Peixe foi eliminado precocemente da Sul-Americana, Copa do Brasil e Paulistão.

Marcelo Teixeira durante viagem para o Rio de Janeiro; Santos perdeu para o Fluminense no último domingo (13) e demitiu o técnico Pedro Caixinha. (Foto: Divulgação/ Santos)

Sampaoli foi o favorito da torcida santista em enquete realizada pelo Lance!. Outro estrangeiro que foi consultado foi o português Luís Castro. O nome seria uma aposta pelo bom trabalho desempenhado na equipe do Botafogo, em 2023. Ele deixou o clube carioca para treinar o Al-Nassr, da Arábia Saudita, time de Cristiano Ronaldo. O treinador chegou a ser o plano A do presidente Marcelo Teixeira após a demissão de Fábio Carille.

Confira os aproveitamentos:

DORIVAL JR.

185 jogos

110V-32E-43D

364 gols

188 gols sofridos

65.2% aproveitamento

JORGE SAMPAOLI

63 jogos

35V-13E-15D

102 gols

55 gols sofridos

62.4% aproveitamento

O que vem pela frente:

O Santos enfrenta o Atlético-MG na próxima quarta-feira (16), às 21h30, na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro ainda não venceu na competição.

Nesta terça-feira (13), o CEO do clube Pedro Martins vai conceder entrevista coletiva na Vila Belmiro. O elenco treina no período da tarde, no CT Rei Pelé, e depois concentra para o jogo contra o Galo.