Quem deve ser o novo técnico do Santos? Torcida responde no Lance!

A torcida santista participou de uma enquete promovida no grupo do WhatsApp do Lance! com o seguinte questionamento: Quem deve ser o novo técnico do Santos?

continua após a publicidade

Pedro Caixinha foi demitido nesta segunda-feira (14) depois de resultados ruins com o elenco santista. Ele comandou o time em apenas 17 oportunidades e acumulou sete vitórias, três empates e sete derrotas.

O português foi eliminado na semifinal do Campeonato Paulista para o Corinthians e não conseguiu nenhuma vitória no Campeonato Brasileiro em três partidas.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Pedro Caixinha é demitido do Santos depois de 17 partidas no comando do time. (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

Confira o resultado:

1º lugar - Jorge Sampaoli: 590 votos

2º lugar - Dorival Júnior: 462 votos

3º lugar - Tite: 134 votos

4º lugar - Outros: 44 votos

5º lugar - Luís Castro: 35 votos

6º lugar - Fernando Diniz: 23 votos

Total: 1.288 votos

➡️Neymar se posiciona sobre saída de Pedro Caixinha do comando do Santos

O que vem pela frente:

Pedro Caixinha foi demitido nesta segunda-feira (14), dia do aniversário de 113 anos do Santos. Os auxiliares técnicos Pedro Malta e José Pratas, o preparador físico Guilherme Gomes e o preparador de goleiros José Belman também foram desligados do clube.

O integrante fixo da comissão técnica César Sampaio vai assumir interinamente. Nesta quarta-feira (16), o Peixe recebe o Atlético-MG, às 21h30, na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

O Alvinegro Praiano retornou à elite do futebol brasileiro neste ano e ainda não conseguiu uma vitória na competição. Foi derrotado na estreia pelo Vasco por 2 a 1, em São Januário. Depois, empatou por 2 a 2 com o Bahia na Vila e no último domingo (13), perdeu para o Fluminense por 1 a 0, no Maracanã.

➡️ Neymar, sonhos e BBB: Projota fala sobre relação de amor com o Santos