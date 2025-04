Gandula do Fluminense é flagrado e assume burlar sistema multi-bolas

Um gandula foi flagrado burlando o sistema multi-bolas durante o duelo entre Fluminense e Santos, no último domingo (13), no Maracanã, pela terceira rodada do Brasileirão. Em vídeo publicado na rede social "X" (antigo Twitter) pelo perfil "Fluresenha", é possível ver funcionário do Tricolor afastando o cone com uma das bolas. Veja a cena abaixo.

A "cera" aconteceu logo após o gol de Samuel Xavier, que deu a vitória ao Flu por 1 a 0, já aos 96'. Em resposta a republicação do vídeo na rede social, o gandula, dono do perfil "@Jorgitosffc", explicou a ação. Em outra postagem, o funcionário compartilhou foto com Neymar após a partida.

Neymar e Gandula do Fluminense que burlou sistema multi-bolas contra o Santos (Foto: Reprodução / X)

O Lance! procurou o Fluminense, que disse desconhecer o assunto e até a publicação desta matéria.

Fluminense x Santos: como foi o jogo?

Fluminense e Santos vinham fazendo no Maracanã uma partida cujo único fato digno de nota era o retorno de Neymar, que entrou no segundo tempo. Isso até os 50 minutos, quando Samuel Xavier recebeu a bola pela direita e, contando com um desvio, mandou no ângulo para garantir a vitória tricolor por 1 a 0, em jogo disputado neste domingo (13) e válido pela terceira rodada do Brasileirão.

