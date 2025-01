Neymar bate recorde negativo com passagem pelo Al Hilal, aponta jornal

Neymar acumulou diversos recordes ao longo de sua carreira, mas nem todos são positivos. O brasileiro é o jogador mais caro por partida da história, com um custo de 12,8 milhões de euros por jogo durante sua passagem de dois anos pelo Al Hilal.

continua após a publicidade

➡️Técnico do Santos revela que Neymar chega na sexta-feira e papo com Jorge Jesus

Neymar chegou ao Al Hilal em agosto de 2023 e, após dois anos, conquistou quatro títulos em sete partidas disputadas, que totalizam apenas 428 minutos em campo. Sua última aparição foi no final de outubro contra o Al Ain, jogou 13 minutos, depois jogou 29 minutos contra o Esteghlal antes de se lesionar novamente.

Com esse desempenho, Neymar superou Mattia Caldara, que até então detinha o recorde de contratação mais cara por jogo, com um custo de 12,6 milhões de euros para o Milan. Em terceiro lugar, fica Ekitiké, com 12 milhões de euros pelo PSG.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Neymar bate recorde negativo com passagem pelo Al Hilal (Foto: Neymar-Jr.-jogando-pelo-Al-Hilal)

Neymar no Santos

Apesar de ainda não ter sido oficialmente anunciado pelo Santos, Neymar já foi recebido com entusiasmo pelo presidente Marcelo Teixeira. O atacante rescindiu seu contrato com o Al-Hilal na última segunda-feira (27) e está previsto para desembarcar no Brasil nesta sexta-feira (31), quando será apresentado à torcida.

Entre 2009 e 2013, o camisa 10 disputou 225 partidas, marcou 136 gols e conquistou títulos importantes, como a Libertadores, a Copa do Brasil e três edições do Campeonato Paulista.

continua após a publicidade

Pedro Caixinha, técnico do Peixe, revelou que entrou em contato com Jorge Jesus, ex-treinador de Neymar no Al-Hilal, para obter informações sobre o jogador e comentou que ele deve chegar em boas condições físicas.

➡️ À espera de Neymar, Santos perde por 3 a 1 para o São Bernardo