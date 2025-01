Neymar, Paulinho, Oscar: veja as contratações dos clubes paulistas no mercado da bola

Os principais clubes paulistas movimentaram algumas das maiores contratações do futebol brasileiro nos últimos meses. Após a chegada de Memphis Depay, vice-artilheiro da seleção holandesa, ao Corinthians, os rivais intensificaram o ímpeto no mercado e também se reforçaram com "nomes de peso".

continua após a publicidade

+ Santos: tropeços recentes e ‘Efeito Neymar’ acelera busca por reforços

Paulinho, ex-atacante do Atlético-MG, chegou ao Palmeiras na maior transação da história do clube. Já Oscar, Cria de Cotia, chegou ao São Paulo sem custos, uma vez que estava livre no mercado após rescindir com o Shanghai Port, da China.

Já o Santos, que retornou para a primeira divisão do Brasileirão, foi quem roubou as atenções janela. Após meses de conversas, o clube da baixada convenceu Neymar, que rescindiu com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, a retornar ao Brasil após 12 anos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Palmeiras

Até o momento, o Palmeiras oficializou a contratação de três nomes: os atacantes Facundo Torres e Paulinho, e o volante Emiliano Martínez.

A diretoria alviverde, no entanto, busca outras opções no mercado e mantém conversas com Andreas Pereira, do Fulham, e Matheus Pereira, do Cruzeiro. A saída de Vitor Reis, negociado para o Manchester City, aumenta a lacuna no sistema defensivo, que hoje conta com os titulares Gustavo Gómez e Murilo, além de Naves e Benedetti, recém-promovido ao time principal.

Corinthians

Diferente dos outros rivais, o Corinthians focou na manutenção do elenco nesta janela. Em situação delicada na última edição do Campeonato Brasileiro, a diretoria optou por antecipar as movimentações e trouxe, ao menos, cinco titulares para o técnico Ramón Díaz.

continua após a publicidade

Hugo Souza, titular e capitão da equipe, Memphis Depay, André Carrillo e André Ramalho são alguns dos nomes que desembarcaram no Parque São Jorge após junho de 2024.

O Corinthians, no entanto, segue atento às oportunidades de mercado e não descarta realizar novas contratações.

São Paulo

No dia 25 de dezembro, o São Paulo presenteou a torcida com a chegada de Oscar, anunciado como "super-reforço" pelo presidente Julio Casares. Além disso, os laterais Enzo Díaz, que participou da vitória sobre o Corinthians no Majestoso, e Cédric Soares também foram anunciados.

Wendell ainda não foi anunciado oficialmente, mas irá reforçar a equipe comandada por Zuebeldía, que, entre outras competições, irá disputar a Copa Libertadores.

Santos

De volta à elite do futebol brasileiro, o Santos foi o time que mais se movimentou no mercado até o momento. Além dos oito nomes já confirmados, o Peixe vive a expectativa do retorno de Neymar, anunciado "informalmente" por Marcelo Teixeira nas redes sociais.

O camisa 10 da Seleção Brasileira deve ser apresentado ao torcedor na próxima sexta-feira (31), em eventos tanto no Pacaembu quanto na Vila Belmiro.

Os outros altetas que chegaram ao Santos são: os zagueiros Zé Ivaldo e Luisão, o lateral-direito Leo Godoy, os meias Thaciano, Zé Rafael e Barreal e os atacantes Veron e Tiquinho Soares.