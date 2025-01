À espera de Neymar, Santos perde por 3 a 1 para o São Bernardo

Enquanto espera Neymar, o Santos segue mostrando instabilidade. O Peixe saiu na frente, mas voltou a sofrer com as bolas aéreas, tomou três gols no segundo tempo e perdeu por 3 a 1 para o São Bernardo. É a terceira derrota do Alvinegro Praiano no Campeonato Paulista. Com a derrota, o time fica com quatro pontos no Grupo B e perdeu a chance de encostar no Guarani, que lidera com sete.

Já o São Bernardo disparou no Grupo D. O time foi a 12 pontos e abriu quatro de vantagem para o Palmeiras.

Como foi o jogo

O Santos entrava no jogo pressionado para se recuperar no Campeonato Paulista após duas derrotas consecutivas e sem vencer há três partidas. Do outro lado, o São Bernardo chegava com moral, após um bom início de competição. Com três vitórias em quatro jogos, o Tigre iniciou a rodada como líder do Grupo D

O jogo começou com o Santos tentando tomar a iniciativa, mas quem chegou ao gol foi o São Bernardo. Porém, o VAR acabou com a comemoração de Guilherme Queiroz e anulou o lance.

Pedro Caixinha promoveu uma mudança inusitada e entrou em campo com dois laterais direitos: JP Chermont na função original, e Léo Godoy como atacante pela direita. Só que era os donos da casa quem continuavam a levar perigo.

Guilherme marcou mais uma vez e homenageou Neymar (Foto: Divulgação/Santos)

Na volta dos vestiários, O Santos mostrou mais vontade. Logo aos 2 minutos, Soteldo deu passe preciso para Leo Godoy, que tentou finalizar primeiro, mas foi Guilherme quem aproveitou o rebote para empurrar a bola para o fundo das redes, abrindo o placar. Na celebração, Guilherme fez o gesto do "T", uma clara referência ao "Tois" popularizado por Neymar, marcando o gol com estilo e homenageando o ídolo alvinegro.

O São Bernardo reagiu com velocidade pela esquerda. Pará acelerou e cruzou para Lucas Tocantins, que subiu mais que a defesa santista e empatou aos 15 minutos.

A forte chuva em São Bernardo deixou o jogo imprevisível. O Santos chegou a ter uma boa chance com o garoto Luca Meireles. Mas quem marcou foi o São Bernardo. Em mais um lance de bola alçada na área, Lucas Lima cruzou para Augusto, livre da marcação, chutar para virar a partida aos 41 minutos. O Santos sentiu o gol e levou o terceiro, com Lucas Rian, após belo contra-ataque aos 46 minutos., definindo o resultado.

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO BERNARDO 3 X 1 SANTOS

4ª RODADA - CAMPEONATO PAULISTA

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 29/1/2025 - 18h30

📍 Local: Estádio 1º de Maio, em São Bernardo (SP)

🥅 Gols: Guilherme, aos 3' do 2º T (SAN); Lucas Tocantins, aos 15', Augusto, aos 41' e Lucas Rian, aos 46' do 2º T (SBR)

🟨 Cartões amarelos: Hugo Sanches, Hélder e Emerson Santos (SBR); Zé Ivaldo (SAN)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: João Vitor Gobi

🚩 Assistentes: Anderson José de Moraes Coelho e Leandro Matos Feitosa

🏁VAR: Ilbert Estevam da Silva

⚽ ESCALAÇÕES

SÃO BERNARDO (Técnico: Ricardo Catalá)

Alex Alves; Hugo Sanches, Helder, Matheus Salustiano e Augusto; Pará, Lucas Lima e Romisson; Fabrício Daniel, Guilherme Queiroz e Léo Jabá.

SANTOS (Técnico: Pedro Caixinha)

Gabriel Brazão; JP Chermont, Zé Ivaldo, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Diego Pituca e Soteldo; Leo Godoy, Tiquinho Soares e Guilherme.